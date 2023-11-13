Ένα εξαιρετικά σπάνιο έργο του προ-αναγεννησιακού Ιταλού ζωγράφου Τσιμαμπούε απέκτησε το Λούβρο. Το με φόντο από χρυσό έργο, εκτελεσμένο σε πινάκιο από λεύκα, έκανε εμφάνιση σε πρωτοσέλιδα πριν τέσσερα χρόνια, μετά την ανακάλυψή του πάνω από τον φούρνο στην κουζίνα μιας γηραιάς Γαλλίδας κυρίας.

Τον Οκτώβριο του 2019 δημοπρατήθηκε, πυροδοτώντας πόλεμο προσφορών. Σύμφωνα με τη The Art Newspaper, αποκτήθηκε από τη συλλογή Alana «παλιακών» Ιταλών καλλιτεχνών στην Πολιτεία Ντελαγουέαρ στις ΗΠΑ, ιδιοκτησία των Álvaro Saieh και Ana Guzmán. Λίγο μετά, το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτήρισε «εθνικό θησαυρό» το «Ο Χλευασμός του Χριστού» (περίπου 1280) και απαγόρευσε την έξοδό του από τη χώρα για 30 μήνες. Το χρονικό αυτό διάστημα ήταν αρκετό για να συγκεντρώσει το Λούβρο το ποσό των 24,2 εκατομμυρίων ευρώ που απαιτείτο για να ισοφαρίσει την προσφορά που είχε επικρατήσει και έτσι να αποκτήσει το έργο.

Το ηλικίας 700 ετών πινάκιο είναι το τμήμα που έλειπε από ένα πολύπτυχο άνωθεν της Αγίας Τραπέζης, στο οποίο απεικονίζονται οκτώ σκηνές από τα Πάθη του Χριστού. Οι διαστάσεις του είναι ακριβείς, όπως και το ύφος και τα χρώματα ενώ το πινάκιο προέρχεται από την ίδια σανίδα λεύκας από την οποία προέρχεται και το υπόλοιπο πολύπτυχο· ακόμη και οι τρύπες που έχουν ανοίξει τα σκουλήκια ταιριάζουν. Με την πώλησή του, η γηραιά Γαλλίδα έγινε εκατομμυριούχος, αλλά πέθανε δύο μέρες αργότερα.

Σε ανακοίνωσή του, ο διευθυντής του Λούβρου Laurence des Cars επισήμανε ότι το έργο «συνιστά σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της τέχνης, σηματοδοτώντας τη γοητευτική μετάβαση από την αγιογραφία στη ζωγραφική». Επιβεβαίωσε ότι θα τοποθετηθεί δίπλα στη Maestà, ένα μεγαλύτερο έργο με τέμπερα του Τσιμαμπούε που επίσης χρονολογείται γύρω στο 1280 και στο οποίο γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Το έργο αυτό ανήκει στη συλλογή του Λούβρου από το 1813, καθώς έφτασε ως λάφυρο από την Ιταλία στη διάρκεια των ναπολεόντιων πολέμων.

Το μουσείο ανακοίνωσε επίσης την πρόσφατη απόκτηση του «Marine Terrace», έργου του 1855 του Γάλλου ρομαντικού συγγραφέα και πολιτικού Βίκτωρος Ουγκό. Και τα δύο έργα θα παρουσιαστούν στο φιλότεχνο κοινό σε ειδική έκθεση-εκδήλωση, προγραμματισμένη για τις αρχές του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

