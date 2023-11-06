Για την εμψύχωση των πολεμιστών τους, οι Αρχαίοι Κέλτες χρησιμοποιούσαν ένα χάλκινο πνευστό όργανο, μία σάλπιγγα, τον Κάρνυκα

Ο ήχος του οργάνου λειτουργούσε ως φόβητρο και έτρεπε τον αντίπαλο σε φυγή.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ιστορικό Πολύβιο, οι Κάρνυκες χρησιμοποιήθηκαν σε πολέμους για να ξεσηκώσουν τα στρατεύματα στη μάχη και να προκαλέσουν φόβο στις καρδιές των αντιπάλων τους.

Επίσης, λόγω τους ύψους του οργάνου , πάνω από δύο μέτρα, ο ήχος περνούσε πάνω από τα κεφάλια των πολεμιστών και ταξίδευε πολύ μακριά.

Κάπως έτσι θα ακουγόταν στους Ρωμαίους εχθρούς των Κελτών ο «στοιχειωμένος» ήχος που έκανε ο Κάρνυξ.

The haunting sound that Roman soldiers would have heard from their Celtic enemies before battle was produced by the Celtic Carnyx. This ancient wind instrument was used by the Celts during the period from 300 B.C. to 200 A.D.



Το όνομα κάρνυξ απαντάται στην επέλαση των Κελτών στους Δελφούς το 279 π.Χ., καθώς επίσης και στην εκστρατεία του Ιουλίου Καίσαρα κατά των Γαλατών και τη βρετανική εισβολή του Κλαύδιου.

Ο Κάρνυκας έχει επιστρέψει

Η ανακατασκευή του Deskford Carnyx άρχισε το 1991 από μια ομάδα μουσικολόγων και αρχαιολόγων του Εθνικού Μουσείου της Σκοτίας.

Το 1993, ο επαγγελματίας τρομπονίστας Τζον Κέννυ, ήχησε τον κάρνυκα για πρώτη φορά μετά από 2000 χρόνια· έκτοτε, έχει παρουσιάσει το αρχαίο όργανο σε όλον τον κόσμο, τόσο σε συναυλίες όσο και σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Πλέον, υπάρχουν αρκετές νέες μουσικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν τον κάρνυκα, ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει επτά δίσκοι.

Ετυμολογία

Το όνομα "κάρνυξ", αν και ακούγεται ελληνοπρεπές, προέρχεται από την Γαλατική ρίζα "carn-" ή "cern-", η οποία σημαίνει "κέρας"· από την ίδια ρίζα προέρχεται και το όνομα του θεού Κερνούνος

Η δε λέξη "κάρνυξ" αποτελεί τη ρωμαϊκή ονομασία του οργάνου, καθώς οι Κέλτες -ακόμη και κατόπιν βασανιστηρίων- αρνούνταν πεισματικά να αποκαλύψουν το κελτικό όνομα του οργάνου.

