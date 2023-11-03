Στην προστασία και ανάδειξη του Πεισιστράτειου Τείχους στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας με την τοποθέτηση νέων στεγάστρων στα σωζόμενα τμήματα του τείχους, προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το Πεισιστράτειο Τείχος - με το οποίο στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. τειχίστηκε για πρώτη φορά η πόλη της Ελευσίνας - και το Ιερό, είναι κατασκευασμένο από ωμοπλίνθους.

Με στόχο έναν ορθολογικό σχεδιασμό που να ικανοποιεί συγχρόνως τις απαιτήσεις προστασίας του μνημείου και της αρμονικής ένταξης των στεγάστρων στον αρχαιολογικό χώρο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της αρχιτεκτονικής μελέτης των στεγάστρων και της μελέτης στατικής επάρκειάς τους.

Στόχος της μελέτης είναι η προστασία του μνημείου από τη διαβρωτική επίδραση του ανέμου, της βροχής και των ακραίων θερμοκρασιών.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «Η σπουδαιότητα του Πεισιστράτειου Τείχους είναι πολύ μεγάλη, καθώς αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα παραδείγματα οχυρωματικών κατασκευών από μη ψημένους πλίνθους.

Εκατό και πλέον χρόνια μετά την αποκάλυψή τους, οι αρχικά σαφείς όγκοι έχουν σε πολλές θέσεις απωλέσει σημαντικό μέρος της μάζας τους, ενώ οι αρμοί είναι δυσδιάκριτοι.

Όπως τεκμηριώθηκε από τη μελέτη, τα υπάρχοντα στέγαστρα δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία από τα καιρικά φαινόμενα. Με την τοποθέτηση νέων στεγάστρων επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των καταλοίπων έναντι των καιρικών συνθηκών και η ανάδειξη της αξίας του μνημείου».

Η προστασία του Πεισιστράτειου Τείχους αποτελεί μια επιπλέον επέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, όπου ήδη εκτελείται ένα σύνθετο έργο, που περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της εισόδου, τη σύνδεσή του με την Πλατεία Ηρώων, τη δημιουργία νέας διαδρομής για τα ΑμεΑ, καθώς και τη συνολική βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

Προκειμένου να μη διαταραχθεί το άμεσο περιβάλλον, ο σχεδιασμός της έκτασης των στεγάστρων προστασίας περιορίζονται αυστηρά στα όρια του μνημείου με σκοπό αφενός την εναρμόνισή τους με τους άξονες της κάτοψης του υποκείμενου μνημείου αφετέρου την ενίσχυση της έννοιας της συνέχειας των ευρημάτων, τα οποία αν και μπορεί να είναι διακοπτόμενα ή και σε απόσταση μεταξύ τους, αποτελούν κομμάτια του ίδιου συνόλου. Για την πλαϊνή κάλυψη του μνημείου προτείνεται η χρήση υαλοπινάκων σε σύστημα σημειακής στήριξης. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη το ύψος του «Κιμώνειου τείχους», το οποίο συνορεύει προς τα νότια, για να μην επηρεαστεί αρνητικά από την επέμβαση.

