Στις 24 Νοεμβρίου (09.30 – 14.00) στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην Πανεπιστημιούπολη 1, Αγίου Σπυρίδωνος και Δημητσάνας Αιγάλεω, Μετρό Αγία Μαρίνα, θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα με θέμα «Αλυκές και Πολιτιστικός Τουρισμός: Μεσολόγγι & Δ. Λέσβος»

Επιστημονική υπεύθυνη είναι η Μαρία Μανώλα, Αν. καθηγήτρια του τμήματος Τουρισμού του Πα.Δ.Α.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ): «Η Ημερίδα, τελεί υπό την αιγίδα των δήμων Δυτικής Λέσβου και Ι.Π Μεσολογγίου και έχει την υποστήριξη από την πρώτη στιγμή, όπως και σε αντίστοιχη περίπτωση τον Απρίλιο του 2019 και πάλι στο Πα.Δ.Α., από την Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ) εκπρόσωπος της οποίας θα απευθύνει χαιρετισμό. Επίσης συμμετέχει με εισήγηση και χορηγία και ο σύλλογος “Ο Πολιχνίτος Λέσβου“.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Πολιτιστικού Τουρισμού των Δήμων Ι.Π Μεσολογγίου & Δ. Λέσβου, θα εξεταστεί ο ρόλος των αλυκών ως πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν και οι δυνατότητες τους ως θεσμοθετημένα σημεία ενδιαφέροντος σύμφωνα με την UNESCO, να συμβάλλουν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό, στις τοπικές οικονομίες.

Στόχος της ημερίδας είναι να προβάλλει την πολιτισμική και τουριστική αξία του οικοσυστήματος, που περιβάλλει τις αλυκές και να εξετάσει τις συνθήκες ,τις δυνατότητες και τις προοπτικές, έτσι ώστε να αποτελέσουν σημαντικό πυλώνα της τουριστικής βιομηχανίας των τόπων Μεσολογγίου και Λέσβου.

Με την πεποίθηση, ότι οι Αλυκές αποτελούν προίκα μοναδική και πολύτιμη, που δώρισε η φύση στον τόπο μας και που εκτίμησε ο μέγας φιλόσοφος Αριστοτέλης 2.500 χρόνια πριν, σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Η είσοδος είναι δωρεάν, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, ενώ παράλληλα, στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστεί έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με σχετικό θέμα».

