Ελευσίνα 2023: Μια περιδιάβαση στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Λιγότερο από ένας μήνας μας χωρίζει από την τελετή λήξης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που για την Ελευσίνα σηματοδοτείται ως «Μυστήριο 1» και χαρακτηρίζεται ως «Λήξη: Έναρξη, μια τελετή» και οι αρμόδιοι της διοργάνωσης ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν ό,τι θα αφήσει πίσω της η Πολιτιστική Πρωτεύουσα, όπως είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Είναι αλήθεια πως η υλική παρουσία της διοργάνωσης στον δημόσιο χώρο, μέχρι στιγμής, παραμένει διακριτική, χωρίς κραυγαλέες παρεμβάσεις, όπως μας έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε μια μικρή περιήγηση στην πόλη μαζί με τον Μιχαήλ Μαρμαρινό και τις συνεργάτιδές του.

Έργα δημόσιας γλυπτικής

«Η Ελευσίνα δεν είχε υποδομές κλειστού χώρου», μας λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της διοργάνωσης, «γι’ αυτό και στραφήκαμε προς την αξιοποίηση του δημόσιου χώρου». Έτσι, η πόλη προικίστηκε με 18 έργα δημόσιας γλυπτικής –και άλλα δύο που αναμένονται να προστεθούν– σε διάφορα σημεία της, τόσο στο παραλιακό μέτωπο και γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο όσο και σε σημεία στις γειτονιές της, στην Άνω Ελευσίνα ή τον Συνοικισμό Ελληνορώσων.

