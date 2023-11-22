Στις 22 Νοεμβρίου του 1819, γεννήθηκε η Μαίρη Ανν Έβανς, μία ταλαντούχα συγγραφέας που θα έμενε αργότερα στην λογοτεχνική ιστορία της Βικτωριανής εποχής με το ανδρικό ψευδώνυμο Τζορτζ Έλιοτ.

Από μικρή αγαπούσε τη λογοτεχνία, περνώντας τον ελεύθερό της χρόνο στις βιβλιοθήκες και θαυμάζοντας τα μυθιστορήματα που διάβαζε. Γρήγορα όμως αναγκάστηκε να αφοσιωθεί στην φροντίδα της οικογένειας της, όταν σε ηλικία 14 ετών έχασε τη μητέρα της. Στα 21 της μετακόμισε στο Κόβεντρυ με τον πατέρα της και εκεί πλησίασε τον λογοτεχνικό κόσμο ακόμα πιο έντονα.

Το προοδευτικό κλίμα της πόλης αυτής την βοήθησε να συναναστραφεί με πολλούς διανοούμενους και ανθρώπους των γραμμάτων. Στο πλαίσιο των συζητήσεων μαζί τους όμως και εξαιτίας της όχι και τόσο θετικής άποψής της για τη θρησκεία οδηγήθηκε σε σύγκρουση με τον πατέρα της. Παραμερίζοντας τις απόψεις της, συνέχιζε να πηγαίνει για τυπικούς λόγους στην εκκλησία, αμφισβητώντας όμως τα θεολογικά πρότυπα της εποχής της.

Εκείνη την περίοδο της ζωής της είχε δημοσιεύσει κάποιες μεταφράσεις έργων με το κανονικό της όνομα, όμως όλα θα άλλαζαν στη λογοτεχνική της καριέρα, όταν το 1851 θα γνώριζε τον κριτικό λογοτεχνίας και φιλόσοφο Τζορτζ Χένρυ Λούις. Η σχέση τους ήταν περίεργη και ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, καθώς ο Λούις βρισκόταν ήδη σε ανοιχτό γάμο με την νόμιμη σύζυγό του Άγκνες Τζέβρις, την οποία δεν χώρισε ποτέ.

