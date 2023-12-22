Ίδρυμα Ωνάση: Προκήρυξη Υποτροφιών 2024-25

Το Ίδρυμα Ωνάση ετοιμάζεται να υποδεχθεί νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες και λαμπρά μυαλά που θα κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 29 Φεβρουαρίου 2024



Από το 1978 έως σήμερα, το Ίδρυμα Ωνάση εργάζεται συστηματικά για την απελευθέρωση δυνάμεων στο εξωτερικό, μέσα από το Πρόγραμμα Υποτροφιών, εστιάζοντας στις επιστήμες του μέλλοντος. Η Πόλη του Αύριο ανοίγει ξανά τις πόρτες της και προσκαλεί νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες και λαμπερά μυαλά να την κατοικήσουν. Οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 ξεκίνησαν.

Ο Στέλιος ανακαλύπτει νέα φάρμακα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Χριστίνα μελετά τη χρήση νανοσωματιδίων για τη θεραπεία του καρκίνου. Η Ειρήνη ανοίγει νέους δρόμους στην περιβαλλοντική πολιτική. Ο Δημήτρης αναζητά νέες εξισώσεις στη θεωρητική φυσική. Η Χριστίνα θέτει τις βάσεις της ψηφιακής ηθικής. Η Μελίνα αναδεικνύει το έργο του Κ. Π. Καβάφη στη Γαλλία. Η Κατερίνα χτίζει νέες γέφυρες επικοινωνίας στα ψηφιακά μέσα. Εκείνοι, μαζί με άλλους 7.660 κατοίκους, ανοίγουν νέους δρόμους με τη γνώση, το ταλέντο και τις ιδέες τους, που κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης Υποτροφιών που περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, τις ειδικεύσεις και τα επίπεδα σπουδών. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση πρέπει να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό στο Onassis Directory μέσω του παρακάτω συνδέσμου και να περάσουν με επιτυχία το αρχικό στάδιο υποβολής αίτησης, για να μπορέσουν να συμπληρώσουν την αίτηση και να ανεβάσουν σταδιακά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η ηλεκτρονική αίτηση μπορεί να υποβληθεί επιτυχώς μόνο αν συνοδεύεται από τα αντίστοιχα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 29 Φεβρουαρίου 2024.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Ανακοίνωση Υποτροφιών, τους σχετικούς όρους και τα δικαιολογητικά, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Προκήρυξη, στις Συχνές Ερωτήσεις και στον Κανονισμό Υποτροφιών, ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών, μέσω email στη διεύθυνση scholarship.applications@onassis.org ή στα τηλέφωνα (+30) 2103713053, -054, -055, -056, -057.

Ανακοίνωση Υποτροφιών 2024-25 (Όροι και Προϋποθέσεις)

Ηλεκτρονική Αίτηση για Σπουδές στο Εξωτερικό

Ηλεκτρονική Αίτηση για Σπουδές στην Ελλάδα

Συχνές ερωτήσεις

Κανονισμός

Γνωρίστε κάποιους από τους χιλιάδες κατοίκους που ζουν στην Πόλη του Αύριο την τελευταία δεκαετία:

Ιωάννης Κατσαντώνης – Υπότροφος 2021

Τιμήθηκε με το Doctoral Student Rising Star Award για το 2023 από τον Τομέα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κέημπριτζ. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη διερεύνηση της ανθρώπινης δράσης στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα και στην ανακάλυψη των υποκείμενων μηχανισμών μέσω των οποίων οι μαθητές μπορούν να συμβάλουν ενεργά στα δικά τους ακαδημαϊκά επιτεύγματα και να ενδυναμωθούν στη μάθησή τους.

Παναγιώτης Κυριακόπουλος – Υπότροφος 2019

Συγκαταλέγεται στη λίστα “30 under 30” του Forbes Greece για το 2023, χάρη στην έρευνα και τη συμβολή του στην ανάδειξη της σημασίας των τεχνολογικών πάρκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με το Study UK Alumni Award 2022 του Βρετανικού Συμβουλίου, στην κατηγορία Business and Innovation. Επίσης, έχει λάβει για δύο συνεχόμενα έτη βραβείο Αριστείας στην Έρευνα από το Adam Smith Business School του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, για την έρευνά του στα τεχνολογικά πάρκα, τη διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διεθνή επιχειρηματικότητα και τη διεθνή στρατηγική επιχειρήσεων.

Λεωνίδας Ρωμανός Νταβράνογλου – Υπότροφος 2016

Συγκαταλέγεται στην ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης η οποία τον Νοέμβριο του 2023, κατά τη διάρκεια ερευνητικού ταξιδιού στις ζούγκλες της Παπούα, ανακάλυψε ότι το σπάνιο θηλαστικό με την ονομασία Έχιδνα του Ατένμπορο δεν έχει εξαφανιστεί.

Μαρία Ρούσου – Υπότροφος 2018

Βραβεύτηκε το 2023 από την Εθνική Φυτοκομική Εταιρεία της Γαλλίας για τη διατριβή της στο πεδίο της αρχαιοβοτανικής, με θέμα «Εξέλιξη του αρχαίου περιβάλλοντος και εκμετάλλευση των φυτικών πόρων στην Προκεραμική Νεολιθική Εποχή στην Κύπρο».

Ευγενία Αρσένη – Υπότροφος 2004

Τιμήθηκε με το Study UK Alumni Award 2023 του Βρετανικού Συμβουλίου, στην κατηγορία Culture and Creativity.

Βασίλειος Δημακόπουλος – Υπότροφος 2021

Συγκαταλέγεται στη λίστα “30 under 30” του Forbes Greece για το 2022. H startup Aisthesis Medical, στην οποία είναι συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος, συλλέγει βιοσήματα και κλινικές πληροφορίες, με σκοπό την παροχή ενός εξατομικευμένου πλάνου προσδιορισμού των χειρουργικών επιπλοκών.

Βασίλειος Κουτσούμπας – Υπότροφος 2022

Συγκαταλέγεται στη λίστα “30 under 30” του Forbes Greece για το 2022. Είναι συνιδρυτής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού WeFor, που ασχολείται με τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γενιάς Ζ.

Σωζήτα Γκουντούνα – Υπότροφος 2002

Τιμήθηκε με το Study UK Alumni Award 2022 του Βρετανικού Συμβουλίου στην κατηγορία Culture and Creativity.

Μανώλης Ευθυμίου – Υπότροφος 2021

Είναι μέλος της ομάδας ΑΜΖ Driverless του πανεπιστημίου ΕΤΗ της Ζυρίχης, η οποία ανακηρύχθηκε πρώτη στον διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό Formula Student Germany, στην κατηγορία Engineering Design.

Αρασέλη Λαιμού – Υπότροφος 2010

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αρασέλης Λαιμού έκανε πρεμιέρα στο 74ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου έλαβε Ειδική Μνεία και βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερης Πρώτης Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Σωτήρης Πετρίδης – Υπότροφος 2015

Η ταινία “Re-Live”, που έκανε μαζί με την Τάνια Ναναυράκη, βραβεύτηκε ως Καλύτερη Ταινία Επιστημονικής Φαντασίας στο Comic-Con International Independent Film Festival 2022 του Σαν Ντιέγκο.

Αλέξανδρος Μεζαρί – Υπότροφος 2016

Τιμήθηκε με το Humboldt-Prize 2022 από το Πανεπιστήμιο Χούμπολντ του Βερολίνου για την καλύτερη διδακτορική διατριβή της χρονιάς, με θέμα την ποινική ευθύνη των μελών Διοικητικού Συμβουλίου με εποπτικές αρμοδιότητες σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Ευθαλία Αγγελοπούλου – Υπότροφος 2015

Ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Νευρολογίας κ. Σωκράτη Παπαγεωργίου, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στον Τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υποθέσεων, στην Κατηγορία Εφαρμοσμένης Ιδέας των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προκήρυξη Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση 2024-25 – Η Πόλη του Αύριο ανοίγει ξανά τις πόρτες της | Ίδρυμα Ωνάση (onassis.org)



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.