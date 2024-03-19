Γνωρίζοντας την ιστορία μας: Η συνθήκη της Λωζάνης, 100 χρόνια μετά

Η νέα σειρά ραδιοφωνικών ιστορικών εκπομπών του ΣΚΑΪ 100,3 που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης. Ιστορικοί επιστήμονες και ειδικοί μελετητές συζητούν, αναλύουν και αποτιμούν κρίσιμα ζητήματα γύρω από τη συνθήκη που σφράγισε τη διεθνή θέση της χώρας, αποτελώντας τομή στην εξωτερική πολιτική του σύγχρονου ελληνικού κράτους: γιατί οδηγηθήκαμε στην υπογραφή της συνθήκης της Λωζάννης;

Ποιοι ήταν οι στόχοι της Ελλάδας και της Τουρκίας και ποιες οι βλέψεις των Μεγάλων Δυνάμεων; Πώς εφαρμόστηκαν οι διατάξεις σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το εδαφικό καθεστώς; Τι προέβλεπε η σύμβαση για την ανταλλαγή των πληθυσμών και πώς εξελίχθηκε η παρουσία των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη από τα προεπαναστατικά χρόνια έως τις αρχές του 21ου αιώνα; Γιατί η επίσημη Τουρκία σήμερα επιμένει να συζητά για μια συνθήκη που υπογράφτηκε 100 χρόνια πριν;

Στην εκπομπή του Σαββάτου 9 Μαρτίου ακούσαμε για την ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και τα γεγονότα του 1964-1965, τις απελάσεις Ελλήνων υπηκόων περίπου δέκα χρόνια μετά τα Σεπτεμβριανά που έμειναν στην ιστορία ως το οργανωμένο πογκρόμ της νύχτας της 6ης Σεπτεμβρίου 1955. Η ιστορία του διωγμού των Ελλήνων της Πόλης από το Τουρκικό κράτος με τον συστηματικό τρόπο όπως οργανώθηκε, περνάει από πολλές φάσεις.

Υπάρχουν ενδιάμεσοί χρόνοι όπου η ζωή επανέρχεται με κάποιον τρόπο στους ρυθμούς της, αλλά οι Ρωμιοί έχουν πάντα κατά νου πότε θα τους βρει το επόμενο χτύπημα. Όλα ξεκίνησαν μετά την μικρασιατική καταστροφή και την δεκαετία του 30, μέσα στις φάσεις του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου που, η Τουρκία δεν μπήκε στον πόλεμο, αλλά οι μειονότητες έζησαν τις συνέπειες αυτής της Τουρκικής Πολιτικής. Καλεσμένοι στην συζήτηση ήταν ο κύριος Νίκος Ουζούνογλου πρόεδρος της Οικουμενικής ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών και ο κύριος Νίκος Μιχαηλίδης ιστορικός ερευνητής Κωνσταντινουπολίτης που μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία.

