Σε μία απρόσμενη είδηση, το Βατικανό προσκάλεσε τον Maurizio Cattelan, μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, να συμμετέχει στο περίπτερό του στην επερχόμενη Μπιενάλε της Βενετίας.

Αν και είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει την προσοχή, η επιλογή αυτή δεν είναι ακριβώς ασφαλής, αν λάβει κανείς υπόψη τα προβοκατόρικα έργα του Ιταλού καλλιτέχνη, με πιο χαρακτηριστικά την διάσημη «μπανάνα», αλλά και το προκλητικό γλυπτό του La Nona Ora (1999), (Η Ένατη Ώρα), με έναν Πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ σε φυσικό μέγεθος να κείτεται στο έδαφος, χτυπημένος νεκρός από μετεωρίτη.

Ο Maurizio Cattelan θα δημιουργήσει μια μεγάλη υπαίθρια εγκατάσταση για την παρουσίαση της Μπιενάλε της Βενετίας στο Βατικανό. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα οκτώ καλλιτεχνών και θα εγκατασταθεί στις γυναικείες φυλακές Giudecca. Πολλά από τα έργα θα δημιουργηθούν με την ενεργό συμμετοχή των κρατουμένων.

Ο καρδινάλιος José Tolentino de Mendonça, υπουργός Πολιτισμού του Βατικανού, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι η απόφαση να στεγαστεί το φετινό περίπτερο της Μπιενάλε στη φυλακή ήταν «απροσδόκητη”, αλλά σύμφωνη με την εντολή του Ευαγγελίου και το κάλεσμα του Πάπα Φραγκίσκου “να ντύσουμε τους γυμνούς, να ταΐσουμε τους πεινασμένους και να επισκεφθούμε τους φυλακισμένους».

