Κριστόφ Κισλόφσκι: Σαν σήμερα, 13 Μαρτίου του 1996, «έφυγε» ένας ιδιοφυής κινηματογραφιστής

Ο Κριστόφ Κισλόφσκι ανήκει στην κατηγορία των σκηνοθετικών ιδιοφυιών που παρότι «έφυγαν» αρκετά νωρίς, μας άφησαν παρακαταθήκη μια σειρά από κινηματογραφικά αριστουργήματα. Ο σπουδαίος Πολωνός σκηνοθέτης, ήταν γνωστότερος για τον εναλλακτικό τρόπο δομής και αφήγησης των ταινιών του. Το ιδιαίτερο σκηνοθετικό του στυλ, ήταν αυτό που τον κατέστησε έναν από τους καλύτερους σκηνοθέτες και δημιουργούς παγκοσμίως.

Ηθικά διλλήματα, διερευνήσεις στα άδυτα του ανθρώπινου μυαλού και των ανησυχιών που το διακατέχουν, ο θάνατος, η τύχη και οι θεωρίες εναλλακτικών πραγματικοτήτων, ήταν μερικά από τα θέματα που απογείωνε με τις ταινίες του. Ταινίες – τροφή για σκέψη, που σε βάζουν σε μια βαθιά και ουσιώδη ενδοσκόπηση.

Η πιο διάσημη σειρά ταινιών του, είναι η τριλογία “Τα Τρία Χρώματα”: Μπλε, Κόκκινη και Λευκή ταινία. Η τριλογία αποτελεί ένα πρωτοποριακό κινηματογραφικό εγχείρημα. Κάθε ταινία – χρώμα αντικατοπτρίζει και μια αξία της γαλλική σημαίας: ελευθερία, ισότητα και αδελφοσύνη.

Αν η αριστουργηματική τριλογία σας εντυπωσίασε, το μεθυστικό σύμπαν του Κριστόφ Κισλόφσκι δεν τελειώνει εκεί. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου του μεγάλου σκηνοθέτη, συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες ταινίες της καριέρας του, που θα αποτελέσουν σίγουρα μια αξεπέραστη κινηματογραφική εμπειρία.

Blind Chance (1987)

Πιστεύετε στην τύχη; Αν παίρναμε μια διαφορετική απόφαση, αν κάναμε κάτι ελαφρώς διαφορετικά, θα άλλαζε τελείως η ροή της ζωής μας; Υπάρχουν εναλλακτικές πραγματικότητες ή μήπως η ζωή μας είναι προδιαγεγραμμένη; Η Τυφλή Τύχη του 1987, εξερευνά την ιδέα των πιθανοτήτων και την δύναμη της τύχης.

Ο κεντρικός πρωταγωνιστής, ο Witek, βιώνει τρεις διαφορετικές εκδοχές της ζωής του, αναλόγως αν χάσει το τρένο ή όχι. Οι τρεις αυτές εκδοχές διαφέρουν εντελώς μεταξύ τους. Εκείνος γνωρίζει εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους, σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις με διαφορετικές καταλήξεις. Έτσι υπογραμμίζεται ο καθοριστικός ρόλος της τύχης και η δύναμη που έχει μια στιγμή να καθορίσει όλη την υπόλοιπη πορεία κάποιου.

Ενσωματώνοντας και μια πολιτική διάσταση, αντικατοπτρίζοντας το πολιτικό καθεστώς και τον κομμουνισμό στην Πολωνία της εποχής, ο Κισλόφσκι καταφέρνει να δημιουργήσει μια ακόμα πρωτοποριακή ταινία με μια ιδιαίτερη αφηγηματική δομή. Αναδεικνύει περίτεχνα το σενάριο του «Τι και αν;», ενώ σε βυθίζει σε μια βαθιά φιλοσοφική περίσκεψη για την ζωή, ρίχνοντας λάδι στην φλόγα των υπαρξιακών σου ανησυχιών. Με την καλή έννοια.

