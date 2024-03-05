Το Green Film Lab έρχεται στην Αθήνα

Η νέα οπτική της κινηματογραφικής παραγωγής σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, η βέλτιστη εφαρμογή πράσινων πρωτοκόλλων, οι διαδικασίες πιστοποίησης, ο σχεδιασμός ενός βιώσιμου πλάνου παραγωγής μιας ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς μέσα από συγκεκριμένα κατατεθειμένα σχέδια τα οποία προγραμματίζουν γυρίσματα το προσεχές διάστημα, αποτελούν ορισμένες από τις θεματικές οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου Green Film Lab από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2024.

Το εργαστήριο αυτό υποδέχεται στην Αθήνα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), μέσω της Διεύθυνσής του για τις Διεθνείς Οπτικοακουστικές παραγωγές - Hellenic Film Commission (HFC).

Διοργανώνεται από το Torino Film Lab, το οποίο έχει μεγάλη εμπειρία στην κατάρτιση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων, σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό δίκτυο Green Film.

Συμμετέχουν σε αυτό 32 συνολικά επαγγελματίες από τους οποίους 16 είναι από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι από τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Σερβία, την Τσεχία και την Πορτογαλία. Μεταξύ των εκπαιδευτών είναι ο Giovanni Pompili (επικεφαλής προγραμμάτων κατάρτισης του Torino Film Lab), η Louise Marie Smith (ιδρύτρια και CEO του βρετανικού οργανισμού Neptune Sunstainability), η Lucie Tremolieres (Γαλλίδα συγγραφέας και σκηνοθέτης), η Dorte Schneider Garcia (βοηθός σκηνοθέτη και σύμβουλος βιωσιμότητας με έδρα την Πορτογαλία).

Στο πλαίσιο του Green Film Lab εντάσσεται και ένα Open Session, στο Impact Hub Athens, την Πέμπτη 7 Μαρτίου, στο οποίο εξασφαλίστηκε η συμμετοχή 30 επιπλέον Ελλήνων και Ελληνίδων επαγγελματιών. Μέρος των εργασιών του είναι η παρουσίαση των πράσινων πρωτόκολλων και των συστημάτων αξιολόγησης των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών παραγωγών, αλλά και η ανάλυση του ρόλου του sustainability manager.

«Η στρατηγική συνεργασία του ΕΚΚ και του HFC με το Torino Film Lab φέρνει για πρώτη στη χώρα μας τη σημαντική αυτή δράση, η οποία απευθύνεται σε παραγωγούς, sustainability managers, και film commissions με σκοπό να προετοιμάσει την ομαλή και έγκαιρη μετάβασή τους σε ένα περιβάλλον πράσινης οικονομίας. Το ΕΚΚ, με ευθύνη για το μέλλον της ελληνικής κινηματογραφίας και του οπτικοακουστικού τομέα της χώρας μας, χαιρετίζει το Green Film Lab πεπεισμένο ότι η θέση της Ελλάδος στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη ενισχύεται και με την υιοθέτηση και την πιστοποίηση περιβαλλοντολογικών πρακτικών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κινηματογραφικών παραγωγών.

Το ΕΚΚ, ενεργό στην προσπάθεια της χώρας μας να εναρμονιστεί με τις διεθνείς πολιτικές και πρακτικές που αποσκοπούν στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, έχει ήδη ενταχθεί, μέσω του HFC, στο δίκτυο Green Film στο όποιο συμμετέχουν ευρωπαϊκά film commissions και film funds. Ο εμπλουτισμός πολλών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων με συστήματα πρόσθετων ενισχύσεων για τις συμπαραγωγές που υιοθετούν πράσινες πρακτικές, καθιστά αναγκαία τη συνεργασία του HFC με δίκτυα όπως το Green Film με σκοπό την ανταλλαγή πληροφόρησης και τεχνογνωσίας, αλλά και προώθησης πρακτικών πράσινης κινηματογράφησης» σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΕΚΚ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.