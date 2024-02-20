Φαντασμαγορικό: Πώς θα ήταν να ζείτε μέσα… σε πίνακες του Βαν Γκογκ – Δείτε βίντεο 

Όταν η έμπνευση συναντά το ταλέντο, τη φαντασία, την τεχνολογία και τον… Βίνσεντ Βαν Γκογκ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει.



Ο λόγος για τον ψηφιακό καλλιτέχνη Cizza Israel Bernal, ο οποίος έχει δημιουργήσει φανταστικούς τρισδιάστατους κόσμους, συνδυάζοντας πλάνα από αστικά κέντρα με την τέχνη του Ολλανδού ζωγράφου, αποσπώντας το θαυμασμό, όχι μόνο των 190.000 ακολούθων του, αλλά πολύ περισσότερων ανθρώπων.

O Bernal "ντύνει" ηχητικά τα έργα του με μουσική δημοφιλών τραγουδιστών και γκρουπ όπως του Μάικλ Τζάκσον.



Μερικά από τα φαντασμαγορικά έργα του:



Πηγή: skai.gr

