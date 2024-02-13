Έσπασε κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας η έκθεση «Van Gogh in Auvers-sur-Oise» στο Μουσείο Ορσέ

Η έκθεση «Van Gogh in Auvers-sur-Oise» στο Μουσείο Ορσέ (Musée d' Orsay) στο Παρίσι, για τους δύο τελευταίους μήνες της ζωής του Βίνσεντ βαν Γκογκ στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ κατέρριψε ρεκόρ επισκεψιμότητας.

Η έκθεση, η οποία περιελάμβανε εμπειρίες V.R. (εικονικής πραγματικότητας) προσέλκυσε συνολικά 793.556 επισκέπτες, δηλαδή κατά μέσο όρο 7.181 επισκέπτες ημερησίως σε διάστημα 108 ημερών, από τις 3 Οκτωβρίου 2023 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2024.

Είναι η υψηλότερη προσέλευση σε έκθεση από τότε που εγκαινιάστηκε το Μουσείο, το 1986, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου.

Η έκθεση «Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort» (Έντβαρντ Μουνκ. Ένα ποίημα ζωής, αγάπης και θανάτου) το 2022 συγκέντρωσε 724.414 επισκέπτες. Νωρίτερα, το 2018 την έκθεση «Picasso. Bleu et rose» επισκέφθηκαν 670.667 άτομα.

Ο Ολλανδός ζωγράφος έφτασε στην Οβέρ-σιρ-Ουάζ στις 20 Μαΐου 1890 και πέθανε εκεί στις 29 Ιουλίου μετά από απόπειρα αυτοκτονίας. Αν και πέρασε λίγο περισσότερο από δύο μήνες στο Οβέρ-σιρ-Ουάζ, η περίοδος αυτή αποκαλύπτει μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική αναγέννηση.

Τα έργα του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σημαδεύτηκαν από την ψυχολογική του κατάσταση, αλλά δημιούργησε επίσης μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματά του.

Μέσα σε δύο μήνες, ο καλλιτέχνης δημιούργησε 74 πίνακες και 33 σχέδια, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών έργων, «Πορτρέτο του Δρ. Γκασέ», «Η Εκκλησία της Οβέρ» και «Σταροχώραφα με κοράκια».

Στην έκθεση με μια καθηλωτική εμπειρία VR ζωντάνευε η παλέτα του καλλιτέχνη και ένα άβαταρ του Βαν Γκογκ δημιουργημένο με Τεχνητή Νοημοσύνη εμφανιζόταν σε βιντεοθόνη. Οι επισκέπτες μπορούσαν να κάνουν ερωτήσεις στο άβαταρ του καλλιτέχνη και να λαμβάνουν απαντήσεις με βάση την ανάλυση των επιστολών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

