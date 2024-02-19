Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους διανοητές, συγγραφέας, φιλόσοφος, σημειολόγος, δοκιμιογράφος, κριτικός των τελευταίων χρόνων: ο Ουμπέρτο Έκο, που με κάθε ιδιότητα του εξερευνούσε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, της αγάπης, αλλά και της λογοτεχνίας.

Το 1956 δημοσίευσε το πρώτο του έργο, «Ζητήματα αισθητικής στον Θωμά Ακινάτη», που αποτέλεσε και το θέμα της διατριβής του. Συνέχισε το ακαδημαϊκό του έργο, ενώ γνώρισε μεγάλη επιτυχία με τα μυθιστορήματα, το «Εκκρεμές του Φουκώ» (1998), το «Νησί της Επόμενης Μέρας» (1994), «Μπαουντολίνο» (2000), το «Κοιμητήριο της Πράγας» (2010) και το «Φύλλο Μηδέν» (2015).

Το μυθιστόρημα που έκανε διάσημο τον Ουμπέρτο Έκο, όμως, ήταν «Το όνομα του Ρόδου», που διαδραματίζεται σε ένα ιταλικό μοναστήρι Βενεδικτίνων και αφορά την αναζήτηση ενός χειρόγραφου του Αριστοτέλη, φόνους, άνομες σχέσεις μεταξύ μοναχών και το κυνήγι των αιρετικών τον 14ο αιώνα. Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες, ενώ μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο.

Ο Ουμπέρτο Έκο έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου το 2016, σε ηλικία 84 ετών και εμείς θυμόμαστε τα λόγια του για τη ζωή που συνεχίζουν να μας εμπνέουν.

Αλήθεια

«Ίσως η αποστολή εκείνων που αγαπούν την ανθρωπότητα είναι να κάνουν τους ανθρώπους να γελούν με την αλήθεια, να κάνουν την αλήθεια να γελά, γιατί η μόνη αλήθεια βρίσκεται στο να μάθουμε να απελευθερωθούμε από το τρελό πάθος για την αλήθεια».

Αγάπη

«Η αγάπη είναι πιο σοφή και από τη σοφία».

«Τι είναι η αγάπη; Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο, ούτε άνθρωπος ούτε Διάβολος ούτε τίποτα, που θεωρώ τόσο ύποπτο όσο η αγάπη, γιατί εισχωρεί στη ψυχή περισσότερο από κάθε τι άλλο. Τίποτα δεν υπάρχει που γεμίζει και δεσμεύει την καρδιά τόσο, όσο η αγάπη. Έτσι, εκτός κι αν έχεις τα όπλα που την περιορίζουν, η ψυχή βουτά μέσω της αγάπης σε μία άπειρη άβυσσο». – Το όνομα του Ρόδου

