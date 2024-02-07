Εντός του 2024 η αποκατάσταση των Οθωμανικών μνημείων στις Σέρρες

Τα οθωμανικά μνημεία, ο τύμβος Καστά στην Αμφίπολη και η ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησε σήμερα στις Σέρρες η Yπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδωνη, συνοδευόμενη από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου και αρκετούς υπηρεσιακούς παράγοντες των διευθύνσεων του υπουργείου.

Ως εκκρεμότητα του ΥΠΠΟ χαρακτήρισε η κ. Μενδώνη την καθυστέρηση στην αξιοποίηση των δύο οθωμανικών μνημείων που βρίσκονται μέσα στην πόλη των Σερρών και είναι από τα σημαντικότερα στον ελλαδικό χώρο.

«Μέσα στο 2024», σημείωσε η υπουργός, «θα ξεκινήσουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εκπόνηση μιας νέας μελέτης αποκατάστασης αλλά και μελέτης χρήσης τους.

Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας όλα τα μνημεία κάθε περιόδου αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό. Αυτό θα πράξουμε και για τα οθωμανικά μνημεία των Σερρών». Η κ. Μενδώνη σημείωσε ακόμη ότι μετά την αποκατάσταση των μνημείων αυτά θα δοθούν για πολιτιστική χρήση, τονίζοντας επίσης πως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών έχει ανάγκη από νέους εκθεσιακούς χώρους.

Ερωτηθείσα για τον τύμβο Καστά στην Αμφίπολη η Λίνα Μενδωνη υπογράμμισε πως οι εργασίες προχωρούν κανονικά και το έργο που ήταν ενταγμένο στην προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο ολοκληρώθηκε και για το λόγο αυτό έκανε αυτοψία στο χώρο των εργασιών. «Ήδη, ετοιμάζουμε τις μελέτες», πρόσθεσε, «για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2021- 2027 προκειμένου να συνεχιστεί το έργο και να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες υποδομές στον περιβάλλοντα χώρο.

Αναφερόμενη τέλος στην ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου, είπε ότι εκεί εκτελούνται από το ΥΠΠΟ δύο έργα που προχωρούν πολύ ικανοποιητικά και συμπλήρωσε πως πρόκειται για ένα μοναστηριακό σύνολο και ένα αρχιτεκτονικό συγκρότημα από τα σημαντικότερα στο είδος τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

