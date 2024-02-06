Το Rubin της Νέας Υόρκης θα γίνει «Μουσείο χωρίς Τοίχους»

Το Μουσείο Rubin της Νέας Υόρκης, το οποίο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές συλλογές τέχνης των Ιμαλαΐων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τις πύλες του τον Οκτώβριο.

Το Μουσείο, που ιδρύθηκε από τους Σέλεϊ και Ντόναλντ Ρούμπιν πριν από δύο δεκαετίες, φιλοξενεί σχεδόν 4.000 αντικείμενα τέχνης των Ιμαλαΐων, περίτεχνους πίνακες, θρησκευτικά γλυπτά και εικονογραφίες από την περιοχή.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε προκλήσεις με περικοπές προσωπικού και ενεπλάκη στη συζήτηση γύρω από τον επαναπατρισμό αντικειμένων αμφίβολης προέλευσης.

Σε ανακοίνωση του Μουσείου στον ιστότοπό του αναφέρεται ότι θα πωληθεί το κτήριο του στο Μανχάταν για να γίνει ένα «Μουσείο χωρίς Τοίχους». Ως νέο «παγκόσμιο πρότυπο Μουσείου» το Rubin θα δανείζει εκθέματα από τη συλλογή του και θα οργανώνει περιοδεύουσες εκθέσεις, αναφέρεται. Επιπλέον θα εστιάσει στην επέκταση της έρευνας στην τέχνη των Ιμαλαΐων.

Το Μουσείο, το οποίο είναι γνωστό για το θιβετιανό βουδιστικό ναό του διοργανώνει τον Μάρτιο την έκθεση «Reimagine: Himalayan Art Now» με αφορμή την 20η επέτειό του. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί αργότερα στο Σικάγο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

