Ο ιάπωνας μαέστρος Σέιτζι Οζάουα, ένας από τους διασημότερους διευθυντές ορχήστρας της γενιάς του, ο οποίος διηύθυνε τις πιο φημισμένες ορχήστρες του κόσμου, απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή την Τρίτη στο σπίτι του στο Τόκιο σε ηλικία 88 ετών, έγινε σήμερα γνωστό από ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ασάχι Σιμπούν, η κηδεία του τελέσθηκε παρουσία των οικείων του.

Η πλούσια κόμη του και το χαμόγελό του γοήτευαν το κοινό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η θητεία του ως μουσικού διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης διήρκεσε σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το 2020, η Βοστώνη κήρυξε τα γενέθλιά του, την 1η Σεπτεμβρίου, «Ημέρα Σέιτζι Οζάουα», κάνοντας τον μαέστρο να σχολιάσει πως η Βοστώνη είναι το δεύτερο σπίτι του.

«Ήταν μια πραγματικά σημαντική εποχή στη ζωή μου», είχε δηλώσει τότε. «Όπου και να πάω, η Βοστώνη είναι μέσα στην καρδιά μου».

Χρόνια αργότερα, πίσω στο Τόκιο, ο Οζάουα, ο οποίος συνήθιζε να περνάει απαρατήρητος, είχε εντοπιστεί μερικές φορές σε αποβάθρες του μετρό να φοράει μπουφάν και καπέλο τζόκεϊ της αγαπημένης του ομάδας μπέιζμπολ Boston Red Sox και σταματούσε πρόθυμα για να κουβεντιάσει με θαυμαστές.

«Είμαι το εντελώς αντίθετο της ιδιοφυΐας, πάντα χρειαζόταν να προσπαθήσω», είχε πει το 2014 σε συνέντευξη Τύπου.

«Δεν μ' αρέσει πραγματικά να μελετώ, όμως έπρεπε να το κάνω, αν ήθελα να κάνω μουσική. Ένας ιδιοφυής μπορεί εύκολα να τα καταφέρει καλύτερα από εμένα».

Μια σύντομη θητεία του στην Κρατική Όπερα της Βιέννης επισκιάσθηκε από κακή υγεία, Το 2010, τη χρονιά που αποχώρησε από τη θέση, είχε διαγνωσθεί με καρκίνο του οισοφάγου.

Αργότερα υποβλήθηκε σε επέμβαση για τραύμα στην πλάτη και υπέφερε από κρίσεις πνευμονίας, οι οποίες συχνά τον οδηγούσαν στο περιθώριο, αλλά δεν μείωναν τον ενθουσιασμό του.

«Θα συνεχίσω να κάνω όλα όσα έκανα πάντα, να διδάσκω και να διευθύνω ορχήστρα, μέχρι να πεθάνω», είπε ο Οζάουα σε συνέντευξή του στο Ρόιτερς το Δεκέμβριο 2013. Φορούσε γραβάτα και μαύρο μπουφάν των Boston Red Sox.

Ποιος ήταν ο Σέιτζι Οζάουα

Ο Σέιτζι Οζάουα γεννήθηκε το 1935 στην κινεζική επαρχία της Μαντζουρίας, που ήταν τότε ιαπωνική αποικία.

Άρχισε να μαθαίνει πιάνο από το δημοτικό, όμως αφού έσπασε δύο δάκτυλα όταν ήταν έφηβος παίζοντας ράγκμπι -ένα άλλο πάθος του-, στράφηκε προς τη διεύθυνση ορχήστρας.

Το 1959 εγκαταστάθηκε στο εξωτερικό και συνάντησε μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του κόσμου της κλασικής μουσικής, κυρίως τον συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας Λέοναρντ Μπερνστάιν, του οποίου έγινε βοηθός στη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης τη σεζόν 1961-1962, και τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν.

Στη συνέχεια διηύθυνε τις ορχήστρες του Σικάγο (ΗΠΑ), του Τορόντο (Καναδάς) και του Σαν Φρανσίσκο (ΗΠΑ) και κατείχε επί 29 χρόνια τη θέση του μουσικού διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης, η οποία έδωσε το όνομά του σε μια αίθουσα συναυλιών.

Το 2002 είχε αποχωρήσει από τη θέση αυτή για να γίνει, μέχρι το 2010, ο βασικός διευθυντής ορχήστρας της Κρατικής Όπερας της Βιέννης.

Ο Οζάουα αφήνει πίσω του δύο παιδιά. Η κόρη του, η Σέιρα, είναι συγγραφέας και ο γιός του, ο Γιουκιγιόσι, ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

