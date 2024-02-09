Tην πρώτη έκθεσή του για το 2024 εγκαινιάζει το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη στο Μαρούσι, παρουσιάζοντας αντιπροσωπευτικά, αγαπημένα έργα του ζωγράφου από διαφορετικές εποχές, κάποια από τα οποία δεν παρουσιάζονται συχνά.

Τα έργα της έκθεσης, που έχει ως τίτλο τη ρήση του Τσαρούχη: «Ήμουν και έμεινα ένας ερευνητής και ένας μαθητής», κατανέμονται σε οκτώ θεματικές ενότητες (Τοπία, Σπίτια, Στολές και Φορεσιές, Πορτρέτα, Θρησκευτικά, Μυθολογικά, Άνθρωποι με φτερά, Νεκρές Φύσεις), που αναπτύσσονται ξεχωριστά στους δύο ορόφους του κτιρίου της οδού Πλουτάρχου, στο Μαρούσι.

Μελέτη των χρωμάτων

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιμελητικής προσέγγισης αποτελεί η πρώτη ενότητα όπου αναδεικνύονται τα στοιχεία τα οποία καθόρισαν τη σχέση του ζωγράφου με τη φύση για τη μελέτη των χρωμάτων. Υπάρχουν έργα που τα ζωγράφισε εκ του φυσικού· στα φανταστικά τοπία, τα μυθολογικά, τα θρησκευτικά και τα σκηνικά εντάσσει στοιχεία από αυτή την έρευνα. Ο επισκέπτης, λοιπόν, βλέπει στο θέμα «Τοπία» το έργο «Ανατολή από το λιμάνι της Χίου», έργο εκ του φυσικού, και δίπλα σκηνικά, όπως οι «Βάκχες», και φανταστικά τοπία («Νέος κοιμισμένος δίπλα στη θάλασσα») με ουρανούς εμπνευσμένους από εκείνους του παραπάνω έργου.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.