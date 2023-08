«Email is Dead»: Έκθεση στο Λονδίνo για τον αντίκτυπο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το email, μια σχεδόν αναπόφευκτη μορφή επικοινωνίας που πυροδοτεί εξίσου ενθουσιασμό και τρόμο σε καθημερινή βάση είναι το θέμα νέας έκθεσης στο Μουσείο Ντιζάιν στο Λονδίνο. Η διαδραστική έκθεση «Email is Dead», συνεργασία της πλατφόρμας μάρκετινγκ Mailchimp και του Μουσείου Ντιζάιν, θα διερευνά πώς ο αντίκτυπος του email υπερβαίνει κατά πολύ το ότι είναι απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας και εξετάζει πώς συμβάλλει στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ζωής, των σχέσεων, των πολιτισμών και των οικονομιών.

Η έκθεση - εμπειρία έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει ευρύτερες συζητήσεις για το μέλλον της επικοινωνίας. Θα οδηγεί τους επισκέπτες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι της ιστορίας του email από τις εμβρυϊκές του απαρχές τη δεκαετία του 1970 στο πώς θα μπορούσε να είναι η εμπειρία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 2070, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

«Κάθε χρόνο, οι άνθρωποι συζητούν για τον θάνατο του email και αμφισβητούν τη σημασία του, καθώς αναπτύσσονται νέες μορφές επικοινωνίας. Και όμως, περισσότερα από 50 χρόνια μετά την έναρξή του, το email χρησιμοποιείται από πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια ανθρώπους και παραμένει το κύριο εργαλείο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις του κόσμου. Στην πραγματικότητα, το 87% των στελεχών του μάρκετινγκ λένε ότι το email είναι κρίσιμο για την επιτυχία τους», επισημαίνεται.

«Όπως ο σχεδιασμός και η λειτουργία του εξελίχθηκε, το email έχει ξεπεράσει τα πολιτιστικά κινήματα, το τεχνολογικό υλικό και τις αμέτρητες τάσεις, αποδεικνύοντας όχι μόνο τη συνάφειά του με τον πολιτισμό, αλλά και τη λειτουργικότητά του που συνεχίζει να αντέχει στο χρόνο», σημειώνεται σε ανακοίνωση της Mailchimp.

