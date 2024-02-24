Η Γαλλοσενεγαλέζα σκηνοθέτις Ματί Ντιόπ (Mati Diop) βραβεύθηκε με την Χρυσή Αρκτο της Berlinale για το ντοκιμαντέρ της «Dahomey» με θέμα την επιστροφή τον Νοέμβριο 2021 στο Μπενίν 26 έργων τέχνης, που ανήκουν στα «Μπρούτζινα του Μπενίν», και λεηλατήθηκαν από τις αποικιακές γαλλικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η ταινία αναδεικνύει το φλέγον θέμα της αποκατάστασης των έργων τέχνης που έχουν αρπάξει από την Αφρική οι αποικιακές δυνάμεις (Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο... ) και έχουν πωληθεί σε ευρωπαϊκά μουσεία και ιδιωτικές συλλογές.

Βραβεύοντας μία ταινία που αντιμετωπίζει κατά πρόσωπο το θέμα της μεταποικιακής εποχής, η κριτική επιτροπή, υπό την προεδρία της μεξικανο-κενυάτισσας ηθοποιού Λουπίτα Νυόνγκ'ο, έμεινε πιστή στην πολιτική παράδοση αυτού του κινηματογραφικού φεστιβάλ.

«Ως Γαλλοσενεγαλέζα, ως κινηματογραφίστρια αφρικανικής καταγωγής, επέλεξα να βρίσκομαι ανάμεσα σε εκείνους που αρνούνται να ξεχάσουν, που αρνούνται την αμνησία ως μέθοδο», δήλωσε η Ματί Ντιόπ παραλαμβάνοντας το βραβείο της.

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τους Σενεγαλέζους που αγωνίζονται για την δημοκρατία και την δικαιοσύνη», είπε για να συνεχίσει εκφράζοντας την «αλληλεγγύη (της) προς την Παλαιστίνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

