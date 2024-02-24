Τις τρεις καλύτερες φωτογραφικές ιστορίες βράβευσε χθες το Athens Photo World 2023 σε εκδήλωση στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Ευλαμπία Ρέβη, που μετά από μια σύντομη ανασκόπηση της χρονιάς του Athens Photo World 2023 και των δράσεών του από τον Καλλιτεχνικό του Διευθυντή Θανάση Σταυράκη, συζήτησε με την Λουίζα Γκουλιαμάκη από το πρακτορείο Reuters και τον φωτογράφο / ελεύθερο επαγγελματία Κωνσταντίνο Ζήλο για τις προκλήσεις της σύγχρονης φωτοδημοσιογραφίας στην Ελλάδα και την σημασία των φωτογραφικών δοκιμίων.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Photo Word 2023, Θανάσης Σταυράκης

Στη συνέχεια, η οργανωτική ομάδα Αthens Photo World παρουσίασε στο κοινό τις φωτογραφικές δουλειές των τριών φιναλίστ και ανακοίνωσε τον μεγάλο νικητή του χρηματικού επάθλου των 2.000€, Αντώνη Πασβάντη με το project. Η τελευταία κοινότητα.

Ο νικητής του πρώτου βραβείου Αντώνης Πασβάντης

Το φωτογραφικό αυτό project, όπως το περιγράφει ο δημιουργός του, «ερευνά τις ζωές και το αβέβαιο μέλλον των εναπομεινάντων 4.000 Ελλήνων Αλεβιτών / Μπεκτασήδων στην περιοχή του Έβρου, διερευνώντας τις κοινωνικές τους ανησυχίες μέσα από την οπτική εξέταση και συνεντεύξεις στο πεδίο».

Ο Παναγιώτης Ρόντος, με το project "Μόλα", προκρίθηκε στη δεύτερη θέση και θα συμμετάσχει σε μια μελλοντική αποστολή του Ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Η φωτογραφική δουλειά του Ρόντου ακολουθεί εδώ και ένα χρόνο, ένα σκάφος γρι-γρι στη Καβάλα το οποίο είναι απλά ένα παράδειγμα από τα εκατοντάδες σκάφη με Αιγυπτίους αλιεργάτες στην Ελλάδα.

Ο δεύτερος νικητής, Π. Ρόντος

Ο Νίκος Πρίπορας με το project "Westland, μια φωτογραφική εξερεύνηση της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης", στην τρίτη θέση θα λάβει μια mirrorless φωτογραφική μηχανή Canon από το κατάστημα φωτογραφικών ειδών Γαλαίος Photostore.

Το Athens Photo World ευχαριστεί θερμά για την πραγματοποίηση του διαγωνισμού για το Βραβείο του 2023 το Υπουργείο Πολιτισμού, το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και τον Πρόδρομο Γαλαίο, τα τρία μέλη της κριτικής επιτροπής, Παναγιώτη Παππά, Νίκο Πηλό και Κάτια Χριστοδούλου και όλους τους φωτογράφους που συμμετείχαν με τη δουλειά τους.

«Για την εκδήλωση της ανακοίνωσης και απονομής των βραβείων οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ευλαμπία Ρέβη, στην Λουίζα Γκουλιαμάκη και τον Κωνσταντίνο Ζήλο, στο κοινό που ήταν μαζί μας και με τους φωτογράφους και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για την πέμπτη συνεχή χρονιά ζεστής φιλοξενίας της εκδήλωσης», αναφέρει μεταξύ άλλων το Athens Photo World.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.