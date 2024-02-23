Pamela Salem: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η ηθοποιός του James Bond

Η Πάμελα Σάλεμ, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για την εμφάνισή της στην ταινία Τζέιμς Μποντ «Ποτέ μην λες ποτέ ξανά» πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Η ηθοποιός υποδύθηκε τη γραμματέα Μις Μάνιπενι στην ανεπίσημη ταινία 007, πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Σον Κόνερι. Εμφανίστηκε επίσης στο «Doctor Who» τη δεκαετία του 1980 ως καθηγήτρια Ρέιτσελ Τζένσεν.

Η Βρετανίδα σταρ πέθανε την Τετάρτη, σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής Big Finish Productions σειράς ταινιών, στις οποίες εμφανίστηκε. «Είμαστε απολύτως συντετριμμένοι που επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας φίλης και συναδέλφου, Πάμελα Σάλεμ» αναφέρεται σε ανακοίνωσή της.

We are utterly heartbroken to confirm the passing of our dear friend and colleague, Pamela Salem. Our tribute is here: https://t.co/WaDv4X0L2D pic.twitter.com/hTBTG2NwyL — Big Finish Insider (@bigfinish) February 22, 2024

Το φιλμ «Never Say Never Again» ήταν μία από τις δύο ταινίες Τζέιμς Μποντ που δεν παρήχθησαν από την Eon Productions και ως εκ τούτου δεν θεωρούνταν μέρος του επίσημου franchise. Η παραγωγή της έγινε από την Warner Bros και κατέστη δυνατή επειδή ο σεναριογράφος Κέβιν ΜακΚλόρι είχε διατηρήσει τα δικαιώματα γυρισμάτων του μυθιστορήματος μετά από μια μακρά δικαστική μάχη.

Η Πάμελα Σάλεμ, η οποία γεννήθηκε στην Ινδία το 1944, σπούδασε στο Λονδίνο στην Κεντρική Σχολή Ομιλίας και Δράματος και ξεκίνησε για πρώτη φορά στο θέατρο ρεπερτορίου στο Γιορκ.

Συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στην αστυνομική ταινία του 1978 «The First Great Train Robbery» στην οποία εμφανίστηκε επίσης μαζί με τον Σον Κόνερι.

Το 1990 μετακόμισε στο Μαϊάμι. Είχε ρόλο στη δραματική σειρά EastEnders και έκανε εμφανίσεις στα «General Hospital», «ER», «Blake's 7», «The Tripods» και «Into The Labyrinth».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

