«Ziggy Stardust»: Η ταινία του David Bowie επιστρέφει στους κινηματογράφους σε πλήρως ψηφιακά αποκατεστημένη εκδοχή

Η ταινία «Ziggy Stardust And The Spiders From Mars: The Motion Picture» του Ντέιβιντ Μπόουι επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε πλήρως ψηφιακά αποκατεστημένη εκδοχή της για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η επιστροφή της συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το live στο Hammersmith Odeon, το οποίο κινηματογράφησε ο Ντ. Α. Πένεμπεϊκερ στο πλαίσιο της ταινίας και ήταν το τελευταίο της περιοδείας τους, αλλά και η τελευταία εμφάνιση του Μπόουι ως Ziggy Stardust.

Οι θαυμαστές του αείμνηστου θρύλου της ροκ που δεν είχαν τη δυνατότητα να δουν την ταινία την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε, θα ζήσουν επιτέλους αυτή τη γεμάτη περιπέτεια βραδιά. Τόσο η ταινία όσο και το αποκατεστημένο soundtrack της έχουν διευρυνθεί και συμπεριλαμβάνονται πλέον μίξη του «The Jean Genie/Love Me Do» καθώς και μια διασκευή του «Round And Round» με τον αείμνηστο Τζεφ Μπεκ σκηνές, οι οποίες είχαν αρχικά αποκοπεί από την πρωτότυπη ταινία.

Χαίρομαι που υπάρχει η ευκαιρία να έρθουν να μας δουν μετά από τόσο καιρό άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, είπε ο Γούντι Γούντμασι, ντράμερ των Spiders From Mars.

Ο πιανίστας Μάικ Γκάρσον πρόσθεσε: «Η ίδια η συναυλία στο Hammersmith ήταν εκπληκτική. Αυτό που ο κόσμος δεν ξέρει για αυτή τη συναυλία είναι ότι άνοιξα την παράσταση με σόλο πιάνο. Ο Ντέιβιντ μου ζήτησε να είμαι ο πρώτος που θα έπαιζα. Έτσι, για δεκαπέντε λεπτά πήρα μερικές από τις επιτυχίες του, «Changes», «Life On Mars?» και «Ziggy» και έκανα ένα ποτ-πουρί για τη συναυλία. Βγήκα και τρόμαξα μέχρι θανάτου. Το ίδιο και ο Μπόουι. Μου είπε στα παρασκήνια ότι φοβήθηκε περισσότερο για μένα εκείνο το βράδυ παρά για εκείνον!».

Η συναυλία περιελάμβανε τη διάσημη ομιλία του Μπόουι λίγο πριν το τελικό encore, «Rock 'n' Roll Suicide», όπου αποκάλυψε ότι αποσύρει την περσόνα Ziggy Stardust. Η συγκλονιστική ανακοίνωση ήταν μια έκπληξη για όλους τους παρευρισκόμενους – συμπεριλαμβανομένων των μελών της μπάντας του και ήταν η πρώτη διακήρυξη αυτού του είδους στο ροκ εν ρολ.

Στις 3 Ιουλίου, στο Eventim Apollo Hammersmith του Λονδίνου θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας συναυλίας του 1979 «Ziggy Stardust and The Spiders from Mars: The Motion Picture», που έχει αποκατασταθεί τώρα σε 4K. Ταυτόχρονα διοργανώνονται προβολές της ταινίας σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, στην Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ιταλία και την Αυστραλία.

