«Trap»: Δείτε το trailer της νέας ταινίας του M. Night Shyamalan

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros., το τρέιλερ για το θρίλερ μυστηρίου «Trap» του διάσημου Ινδο-Αμερικανού σκηνοθέτη Μ. Νάιτ Σιάμαλαν.

Πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Τζος Χάρτνετ, Χέιλι Μιλς, Μάρνι Μακφέιλ καθώς και η κόρη του σκηνοθέτη Saleka η οποία έγραψε τα τραγούδια της ταινίας.

Σύμφωνα με το επίσημη σύνοψη, το «Trap» ακολουθεί «έναν πατέρα και την έφηβη κόρη του σε μία ποπ συναυλία όταν συνειδητοποιούν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο ενός σκοτεινού και απαίσιου γεγονότος».

Μία πρώτη ματιά της ταινίας παρουσιάστηκε στο φετινό CinemaCon του Λας Βέγκας. Ο μετρ των ταινιών μεταφυσικού μυστηρίου υπογράφει και το σενάριο ενώ βρίσκεται στην παραγωγή μεταξύ των Ashwin Rajan, Marc Bienstock και Steven Schneider. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, είναι η πρώτη παραγωγή μετά την επιστροφή του στην Warner Bros., η οποία ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

