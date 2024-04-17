Dakota Johnson-Sean Penn: Νέο trailer της ταινίας «Daddio» με τους δύο ηθοποιούς

Η Ντακότα Τζόνσον πρωταγωνιστεί στη δραματική ταινία της Sony Pictures Classics, «Daddio» στο πλευρό του βραβευμένου με Όσκαρ, Σον Πεν.

Η Κρίστι Χολ με το «Daddio» κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους και υπογράφει το σενάριο.

Η ιστορία διαδραματίζεται μέσα σε ένα ταξί της Νέας Υόρκης με το οποίο η διάσημη πρωταγωνίστρια φεύγει από το αεροδρόμιο JFK με οδηγό τον Κλαρκ (Πεν), ο οποίος συστήνεται ως ο «φιλόσοφος του πεζοδρομίου».

Στο νέο τρέιλερ που κυκλοφόρησε οι δύο πρωταγωνιστές μοιράζονται μια εκ βαθέων συζήτηση, καθώς διασχίζουν τους δρόμους της Νέας Υόρκης με τελικό προορισμό το Χελς Κίτσεν του Μανχάταν.

Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας «το «Daddio» αναδεικνύει τη δύναμη που βρίσκεται σε σπάνιες στιγμές αληθινής επαφής, ακόμη και με το πιο απίθανο άτομο. Αυτή η δυναμική ιστορία χαρακτήρων, που καταγράφεται σε μία μόνο διαδρομή ενός ταξί εξερευνά τα περίπλοκα μυστικά ειδικά αυτά που είναι κλειδωμένα σε ένα κινητό τηλέφωνο».

Εκτός από τους δύο πρωταγωνιστές και τη σεναριογράφο την παραγωγή υπογράφουν οι Ro Donnelly, Terry Dougas, Paris Kassidokostas-Latsis και Emma Tillinger Koskoff.

Το «Daddio» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 28 Ιουνίου, όπως αναφέρει το Dark Horizons.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

