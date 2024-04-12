Οι 6 ταινίες που θα σας κάνουν να πιστέψετε ότι είστε διακοπές…

The Talented Mr. Ripley (1999)

Λευκά λινά ρούχα, κρυστάλλινα γαλάζια νερά και τους Matt Damon, Gwyneth Paltrow και Jude Law στην καλύτερη ηλικία τους. Αυτά χρειάζεσαι για την τέλεια απόδραση μέσα από μια κλασική καλτ ταινία των 90s, όπου οTom Ripley (Matt Damon) πληρώνεται για να πείσει τον Dickie Greenleaf (Jude Law) και την κοπέλα του Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow) να γυρίσουν από την ιταλική ριβιέρα. Όμως, πολύ γρήγορα εθίζεται στην πλούσια ζωή της ακτής και προσπαθεί να την κάνει δική του.

The Motorcycle Diaries (2004)

Βασισμένο στη ζωή του Che Guevara, το The Motorcycle Diaries ακολουθεί τον Ernesto ‘Che’ Guevara (Gael García Bernal) σε ένα τετράμηνο ταξίδι 8,000 χλμ στη Νότια Αμερική. Ο 23χρονος και ο φίλος του ελπίζουν να δουν σημεία της ηπείρου που έχουν μόνο διαβάσει, αλλά εκείνο που βρίσκουν είναι φτώχεια και αδικία.

Amélie (2001)

Η αγαπημένη μας Γαλλίδα, είναι η αφορμή να ξαναδείς την αγαπημένη σου ρομαντική κομεντί, Amélie. Αυτή είναι η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που ζει σε έναν φανταστικό κόσμο. Η Amélie (Audrey Tautou) αφιερώνει τη ζωή της στο να βρει την ευτυχία στην πόλη του φωτός και της αγάπης.

The Beach (2000)

Πριν ξεκινήσουμε τα ταξίδια στα νησιά Phi Phi, είχαμε γνωρίσει τα πάρτι κάτω από το φως του φεγγαριού στην ταινία του Danny Boyle, The Beach. Ένας νέος Αμερικανός, ο Richard (Leonardo DiCaprio) ακολουθεί τον χάρτη που του άφησε ένας ξένος στο δωμάτιο στην Bangkok. Έτσι ανακαλύπτει μια τροπική όαση και αποφασίζει να ζήσει εκεί. Μόνο που γρήγορα ανακαλύπτει πως ο παράδεισος δεν υπάρχει χωρίς πειρασμούς.

Lost in Translation (2003)

Αυτή η ταινία θα σε μεταφέρει στο Τόκιο σε χρόνο dt. Ο ξεχασμένος αστέρας του κινηματογράφου Bob Harris (Bill Murray) και η νεόνυμφη Charlotte (Scarlett Johansson) έχουν πολύ λίγα κοινά εκτός από το ότι μοιάζει να έχουν χάσει τον δρόμο. Έτσι, βρίσκονται να ξενυχτούν στο μπαρ του ξενοδοχείου τους στο Τόκιο όπου και θα ζήσουν ένα άλλο είδος μοναξιάς σε μια πόλη γεμάτη ανθρώπους…

The Darjeeling Limited (2007)

Τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με τρένο. Όταν πεθαίνει ο πατέρας των Owen Wilson, Adrien Brody και Jason Schwartzman, εκείνοι συναντιούνται στην Ινδία για να προσπαθήσουν να διορθώσουν τη σχέση τους μαζί του μέσα από ένα πνευματικό ταξίδι αυτογνωσίας. Ο Wes Anderson, δημιουργεί μια ταινία έξυπνη, συναισθηματική και γεμάτη περιπέτεια.

