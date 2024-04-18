Ταινίες Πρώτης Προβολής: Απαγορευμένα συναισθήματα και ένας εμφύλιος

Αν και τα εισιτήρια έχουν πάρει την κατηφόρα, οι εταιρείες διανομής συνεχίζουν να ρίχνουν στην αγορά νέες ταινίες σωρηδόν. Έτσι, αυτή την εβδομάδα έρχονται ακόμη οχτώ ταινίες, λίγο πριν ανοίξουν τα θερινά σινεμά, θυμίζοντας κάτι από «εβδομάς υπολοίπων», παρότι αρκετές απ' τις πρεμιέρες και αξιόλογες είναι και θα μπορούσαν να βρουν το κοινό τους με μια διαφορετική διανομή. Ξεχωρίζουν οι ταινίες «Αρπαγή», με την Αφσιά Ερζί και «Το Περασμένο Καλοκαίρι» της Κατρίν Μπρεγιά, ενώ συζητήσεις θα προκαλέσει ο «Εμφύλιος Πόλεμος» του Άλεξ Γκάρλαντ.

Η Αρπαγή - Le Ravissement

Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ίρις Καλτενμπάκ, με τους Αφσιά Ερζί, Νίνα Μορίς, Αλέξις Μανεντί, Άνα Μπλαγκόγεβιτς, Γιουνές Μπουσίφ κ.ά.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω στην ηρωίδα της ταινίας, με την οποία έκανε το ντεμπούτο της η νεαρά Ίρις Καλτενμπάκ, στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών και στο Τμήμα Εβδομάδα Κριτικής. Ένα ψυχοφθόρο δράμα, που βασίζεται σε κάποιο αληθινό περιστατικό, το οποίο είχε απασχολήσει τη γαλλική κοινή γνώμη. Ένα φιλμ για μια νέα γυναίκα, που βιώνει τη σκληρή μοναξιά της μεγαλούπολης, αλλά και την έλλειψη αγάπης και επικοινωνίας και θα προσπαθήσει να αποδράσει από την πραγματικότητα, επιλέγοντας το ψέμα.

Πρόκειται για την Λίντια, μία μαία, παθιασμένη με το επάγγελμά της, δουλεύοντας 20ωρα, για να ξεχάσει τη συναισθηματικά στεγνή ζωή της έξω από το μαιευτήριο, που θα βρεθεί αντιμέτωπη με μία ακόμη απόρριψη, αυτή του συντρόφου της, που της εκμυστηρεύεται ότι έχει σχέση με μία άλλη γυναίκα. Η μοναδική της φίλη, η Σαλομέ, που η ζωή της είναι σε τάξη, θα της ανακοινώσει στο πάρτι γενεθλίων της, ότι έχει μείνει έγκυος. Η Λίντια είναι αυτή που θα την ξεγεννήσει, έπειτα από αρκετή πίεση φέρνοντας στη ζωή ένα κοριτσάκι - εξαιρετική απεικόνιση του θαύματος της ζωής και της αγωνίας που περνούν μάνα και μαία. Η Λίντια εντωμεταξύ έχει μία σχέση μίας βραδιάς, με έναν οδηγό λεωφορείου, που νόμιζε ότι θα είχε συνέχεια, αλλά και πάλι θα δεχθεί μία απόρριψη.

Η Λίντια, με τη μελαγχολία της, να φτάνει στα όρια της κατάθλιψης, θα στραφεί στο μωρό της φίλης της, με το οποίο νιώθει έναν λόγο για να αναπνέει. Όταν κατά τύχη κι ενώ έχει στην αγκαλιά της το μωρό θα συναντηθεί με τον οδηγό του λεωφορείου, θα του πει ένα ψέμα -ότι το παιδί είναι δικό της- και θα πυροδοτήσει μία επικίνδυνη αλυσίδα γεγονότων, που θα σημαδέψουν τη ζωή της.

Αυτό το μελαγχολικό σπιράλ θλίψης και απεγνωσμένης αναζήτησης της αγάπης, της συντροφικότητας, της αποδοχής από τους άλλους, θα οδηγήσουν την ηρωίδα σε μια ζωή δομημένη πάνω σε ψέματα. Χωρίς να κρίνει την ηρωίδα της, η Καλτενμπάκ περιγράφει ψυχρά όλα τα στάδια μιας καθοδικής πορείας για μια νέα κοπέλα, που βιώνει την απόρριψη, την αδιαφορία, την έλλειψη προσοχής από τους άλλους, μένει στην αφάνεια, είναι ένα τραυματισμένο πλάσμα, που απλώς χρησιμεύει σαν ένα ρουλεμάν σε μία απρόσωπη κρεατομηχανή. Η ιστορία ξετυλίγεται, χωρίς εξάρσεις, ορισμένες φορές μονότονα, σαν μια χύτρα, όπου το περιεχόμενό της κρύβει τη βαρβαρότητα της φτώχειας και της μοναξιάς. Μόνο που η Καλτενμπάκ επιλέγει να κρατήσει κλειστό το καπάκι, χωρίς να δώσει μία στάλα λύτρωσης στην ηρωίδα ή τουλάχιστον στον θεατή.

Η Χαφσιά Ερζί, είναι εντυπωσιακή, με τη διαπεραστική μελαγχολία της, πέρα από την ομορφιά της, προερχόμενη από την τυνησιακή και αλγερινή καταγωγή νέος και δικαίως η σκηνοθέτιδα νέος φορτώνει όλη την ταινία πάνω νέος.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Πώς εκτροχιάστηκε η ζωή νέος Λύντια, μιας νεαρής μαίας αφοσιωμένης στη δουλειά νέος; Φταίει ο πρόσφατος χωρισμός νέος, η εγκυμοσύνη νέος καλύτερης φίλης νέος, Σαλομέ, ή η τυχαία συνάντηση με τον Μίλος, νέος πιθανός νέος έρωτας; Η Λύντια παγιδεύεται σε μια αλληλουχία ψεμάτων και η ζωή όλων ανατρέπεται.

Το Περασμένο Καλοκαίρι - L'été dernier

Αισθηματικό δράμα, γαλλικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Κατρίν Μπρεγιά, με τους Λεά Ντρουκέρ, Σαμουέλ Κιρσέρ, Ολιβιέ Ραμπουρντέν, Λίλα Ρόους Τζιλμπέρτι κ.ά.

Γοητευτική ανατομία ενός απαγορευμένου έρωτα, από την 75χρονη Κατρίν Μπρεγιά, γνωστή για τις ταινίες που επικεντρώνονται σε θέματα ταμπού και τη σεξουαλικότητα, στα περισσότερα από 40 χρόνια της σταδιοδρομίας της στο σινεμά.

Εδώ, κάνει το ριμέικ της ενδιαφέρουσας δανέζικης ταινίας «Η Βασίλισσα της Καρδιάς», που είδαμε πριν πέντε χρόνια, τινάζοντας από πάνω της τη σκανδιναβική ψυχρότητα, αλλά διατηρώντας τη σαγήνη του πρωταγωνιστικού παράνομου ζευγαριού και την άβολη συναισθηματική προσέγγιση του θέματός της.

Η Αν είναι μία πετυχημένη δικηγόρος που ζει με τον σύζυγό της και τις δυο κόρες τους. Όταν ο Τεό, ο 17χρονος γιος του άντρα της από τον προηγούμενο γάμο του, μετακομίζει το καλοκαίρι στο εξοχικό σπίτι τους, η Αν θα γοητευθεί από την ομορφιά και τα νιάτα του και θα αρχίσει μία παθιασμένη ανεξέλεγκτη ερωτική σχέση μαζί του, θέτοντας σε κίνδυνο την καριέρα της, αλλά και την οικογενειακή ζωή της.

Μετά από πολύχρονη απουσία από το σινεμά, η Μπρεγιά επέστρεψε με τούτο το ερωτικό δράμα, που προβλήθηκε και στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Καννών, για να ταράξει τα νερά για ακόμη μια φορά, διασκευάζοντας ελεύθερα τη δανέζικη ταινία της Μέι ελ Τούκι και δίνοντας τη δική της οπτική σε ένα θέμα ταμπού. Γιατί η σχέση μιας πενηντάχρονης με έναν δεκαεπτάχρονο, είναι τοποθετημένη απέναντι σε ένα ρομάντζο και ταυτόχρονα η μέση ηλικία προφανώς είναι έτοιμη να καταδικαστεί για την ερωτική της ατασθαλία. Και όχι μόνο, καθώς ως δικηγόρος βρίσκεται προ των ευθυνών της, κινδυνεύοντας να χάσει την επαγγελματική της καταξίωση, αλλά και ως σύζυγος κατηγορούμενη για προδοσία. Και μάλιστα μόνη της, καθώς ο 17χρονος είναι ο «αθώος», το «θύμα» της, αν και ο ατίθασος έφηβος έχει τις σκοτεινές επιδιώξεις του. Η Μπρεγιά, παίζει αισθητικά και ερεθιστικά με τις σεξουαλικές σκηνές, ποντάροντας στο νεανικό σφρίγος του νεαρού, του παιδικού του προσώπου και της ερωτικής χημείας του ζευγαριού.

Ωστόσο, από ένα σημείο και μετά η ταινία χάνει την αφηγηματική της χάρη, δίνοντας χώρο σε προφανή και αναμενόμενα ηθικά διλήμματα, θάβοντας το ερωτικό πάθος και ανεβάζοντας τους τόνους του χρέους προς την οικογένεια και την κοινωνία.

Ο Σαμουέλ Κιρσέρ και η Λεά Ντρουκέρ δένουν ως ένα παράνομο ζευγάρι και είναι πειστικοί στις ερωτικές τους σκηνές, ενώ ο Ολιβιέ Ραμπουρτέν, ως απατημένος σύζυγος, είναι επαρκής, αν και ορισμένες φορές μοιάζει αμήχανος.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Η Αν, μια λαμπρή δικηγόρος, ζει σε απόλυτη αρμονία, με τον σύζυγό της και τις δυο κορούλες τους, σε ένα σπίτι στα περίχωρα του Παρισιού. Μια μέρα, ο 17χρονος γιος του Πιερ, από προηγούμενο γάμο, μετακομίζει μαζί τους. Η Ανν σταδιακά μπαίνει σε μια παθιασμένη σχέση μαζί του, θέτοντας σε κίνδυνο την καριέρα και την οικογενειακή της ζωή.

Σπίθα στη Θάλασσα - Zeevonk

Δραματική περιπέτεια, βελγικής και ολλανδικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ντομίν Χέιγκε, με τους Σάαρ Ροζίερς, Χίλντε ντε Μπέρντεμεκερ, Βαλεντίν Ντένενς κ.ά.

Τρυφερό δράμα, για την απώλεια και το πένθος, την επιβίωση και την τιμή του ονόματος, στο ντεμπούτο του Ντομίν Χέιγκε, που μαζί με την αδελφή του, Γουέντι Χέιγκε, η οποία έγραψε το σενάριο, κέρδισε το χειροκρότημα στην τελευταία Μπερλινάλε, απ' όπου η ταινία έφυγε και με Ειδική Μνεία στο τμήμα Generation Kplus.

Τα αδέλφια Χέιγκε, έχοντας βιώσει και τα ίδια την εμπειρία της απώλειας, θα παραδώσουν ένα ιδιαίτερο συγκινητικό ψυχολογικό δράμα, που θα τρυπώσει σίγουρα στις καρδιές των θεατών.

Η Λένα, μία δωδεκάχρονη, που απολαμβάνει μια ξένοιαστη και χαρούμενη εφηβική ηλικία δίπλα στη θάλασσα με την οποία έχει μάθει να ζει μαζί, θα χάσει τον πολυαγαπημένο πατέρα της, όταν ναυαγήσει το ψαροκάικό του. Μαζί του θα χαθούν και δύο μέλη του πληρώματος. Κι ενώ έχουν αρχίσει να ακούγονται λόγια για ευθύνη του πατέρα της για το ναυάγιο, η οργή της Λένα κατευθύνεται προς μία νέα αποστολή, να κυνηγήσει ένα θαλάσσιο τέρας που πιστεύει ότι είναι υπεύθυνο για την απώλεια του πατέρα της.

Ο Χέιγκε, θα φτιάξει ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο μιας εφήβου, με φόντο τη θλίψη, επενδύοντας στη χαρισματική ενέργεια της νεαρής πρωτοεμφανιζόμενης πρωταγωνίστριας Σάαρ Ροζίερς.

Η ηρωίδα θα πρέπει να διαχειριστεί κάτι, που δεν είχε φανταστεί ποτέ και λόγω της ηλικίας της, την απώλεια, αλλά και τις επικρίσεις για τον πατέρα της. Μέσα στο πένθος της, που δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί ένα παιδί, παρόλο που είναι περικυκλωμένη από κόσμο, ξαφνικά και ανεξήγητα αισθάνεται μόνη, παρεξηγημένη και έχει την αίσθηση της προδοσίας, από ανθρώπους που δεν περίμενε. Η Λένα βυθίζεται στην άρνηση, κυριεύεται από θυμό και προσπαθεί να παλέψει με τον περίγυρο και τους δικούς της εφιάλτες, κατασκευάζοντας στο μυαλό της ένα φανταστικό τέρας της θάλασσας, που θα καθαρίσει το όνομα του πατέρα της. Η πεποίθησή της ότι υπάρχει ένα θαλάσσιο τέρας την οδηγεί στη δημιουργία ενός φανταστικού κόσμου, που τονίζεται και από τον ηχητικό σχεδιασμό της ταινίας. Ένας φανταστικός κόσμος μέσω του οποίου μπορεί να αποδράσει από την θλιβερή πραγματικότητα.

Αν ο Χέιγκε είχε συνδέσει καλύτερα τις σκηνές του δράματος με εκείνες της φαντασίας και είχε ρετουσάρει καλύτερα το ψυχρό σκηνικό όπου διαδραματίζεται η ιστορία, θα είχε φτάσει ένα επίπεδο παραπάνω, όπως κατάφερε η νεαρά Σάαρ Ροζίερς, με την αφοπλιστική και ειλικρινής ερμηνεία της.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ… Ένας ψαράς σκοτώνεται, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε ναυάγιο στη Βόρεια Θάλασσα κι ο κόσμος σιωπηλά τον κατηγορεί ως υπαίτιο καθώς στη βάρκα επέβαιναν και άλλα δύο άτομα. Η έφηβη κόρη του, Λένα, που τον υπεραγαπούσε, θεωρεί πως το ναυάγιο δεν μπορεί να ήταν ατύχημα, αλλά κανείς δεν την πιστεύει, ούτε καν η κολλητή της. Εκείνη, όμως, είναι αποφασισμένη να αποδείξει πως ο πατέρας της δεν ευθύνεται και πως υπάρχει ένα τεράστιο, άγνωστο πλάσμα στη θάλασσα.

