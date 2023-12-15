Ο διάσημος ηθοποιός Έντι Μέρφι επιστρέφει στον ρόλο του αστυνομικού από το Ντιτρόιτ, Axel Foley, για να «ξεσκεπάσει μία νέα συνωμοσία που απειλεί την ζωή της κόρης του στο Μπέβερλι Χιλς» στην τέταρτη ταινία της δημοφιλούς σειράς «Beverly Hills Cop».

Σε σκηνοθεσία Μαρκ Μόλοϊ, το «Beverly Hills Cop: Axel F» έρχεται στις οθόνες, σχεδόν, 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας. Το αρχικό φιλμ κυκλοφόρησε το 1984 κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Όσκαρ για το σενάριο του, ενώ τρία χρόνια αργότερα έκανε πρεμιέρα το «Beverly Hills Cop 2».

Οι Τζατζ Ράινχολντ, Τζον Άστον, Πολ Ράιζερ και Μπρόνσον Πίντσοτ επιστρέφουν στο καστ, ενώ οι νέες αφίξεις περιλαμβάνουν τους Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Κέβιν Μπέικον και Τέιλουρ Πέιτζ.

Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Μπιλ μαζί με τους Τομ Γκόρμικαν και Κέβιν Έτεν.

Το «Beverly Hills Cop: Axel F» αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη διάσημη πλατφόρμα το καλοκαίρι του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

