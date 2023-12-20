Sydney Sweeney: Θα πρωταγωνιστήσει στη θρησκευτική ταινία τρόμου «Immaculate»

Η Σίντνεϊ Σουίνι πρόκειται να αναλάβει την παραγωγή και να πρωταγωνιστήσει στη θρησκευτική ταινία τρόμου με τίτλο «Immaculate».

Η Σουίνι, η οποία είναι γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus», υποδύεται τη Σεσίλια, μια γυναίκα με πίστη, που ανακαλύπτει τρομακτικές και απεχθείς αλήθειες στο ταξίδι της στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο σε ένα ιταλικό μοναστήρι.

Η ημερομηνία έναρξης προβολής της ταινίας στους κινηματογράφους δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ωστόσο επιβεβαιώθηκε ότι η εταιρεία διανομής Neon έχει αποκτήσει τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.

Sydney Sweeney's Religious Thriller 'Immaculate' Sells to Neon https://t.co/nUPVajXJg6 — Variety (@Variety) December 19, 2023

Μαζί με τη Σουίνι και την εταιρεία της Fifty-Fifty Films την παραγωγή ανέλαβε ο Τέντι Σουόρτσμαν της Black Bear. Τα γυρίσματα για την ψυχολογική ταινία τρόμου έγιναν στη Ρώμη.

Στην ταινία επανασυνδέονται πολλοί από τους συντελεστές που συμμετείχαν στη δημιουργία της σειράς «The White Lotus», με τη Σιμόνα Ταμπάσκο να πρωταγωνιστεί και τον Ντέιβιντ Μπέρναρντ από τη Middle Child Pictures να συμπαραγωγός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

