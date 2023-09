Συγχαρητήρια μηνύματα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στον Γιώργο Λάνθιμο Cinema 22:59, 09.09.2023 linkedin

Το σημαντικό αυτό βραβείο τιμά τον Γιώργο Λάνθιμο προσωπικά∙ πιστοποιεί παράλληλα τη διεθνή απήχηση του συνολικού έργου του, αναφέρει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου