Φεστιβάλ Βενετίας: Χρυσός Λέοντας στον Γιώργο Λάνθιμο για την ταινία «Poor Things»

Το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στην Κέιλι Σπέινι για τον ρόλο της στην ταινία «Priscilla» που είναι βασισμένη στο βιβλίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ «Ο Έλβις και εγώ», και το βραβείο Αντρικής Ερμηνείας στον Πίτερ Σάρσγκαρντ για το «Memory»

Τον Χρυσό Λέοντα, το μεγάλο βραβείο του 80ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας κέρδισε ο Γιώργος Λάνθιμος για την ταινία του «Poor Things», έναν ύμνο στη γυναικεία χειραφέτηση, με πρωταγωνιστές την Έμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο. Βασισμένος στο ομότιτλο βιβλίο του 'Αλισντερ Γκρέι και σε σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα , ο Έλληνας σκηνοθέτης αντιστρέφει το μύθο του Φρανκενστάιν και καταθέτει ένα καυστικό δοκίμιο για την ελευθερία και τη χαρά του σεξ, τις ταξικές ανισότητες, την ατομική και κοινωνική αυτοδιάθεση, την επιθυμία και την αγάπη.

«Θέλω να ευχαριστήσω το φεστιβάλ, το συνεργείο και όλους τους συνεργάτες. Πήρε κάποια χρόνια μέχρι η κινηματογραφική βιομηχανία να είναι έτοιμη για μία τέτοια ταινία» είπε ο Γιώργος Λάνθιμος παραλαμβάνοντας το βραβείο και ευχαρίστησε το συγγραφέα του βιβλίου 'Αλισντερ Γκρέι και τον σεναριογράφο Τόνι ΜακΝαμάρα ο οποίος απουσίαζε από την τελετή λόγω της εν εξελίξει απεργίας των Αμερικανών σεναριογράφων στους οποίους ο Έλληνας σκηνοθέτης εξέφρασε τη συμπαράσταση του.

Ο Γιώργος Λάνθιμος ευχαρίστησε τη σύντροφο του, Αριάν (Λαμπέντ) που «είναι πάντα εδώ για μένα. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω αυτό το απίστευτο πλάσμα, το χαρακτήρα της ταινίας- τη Μπέλα Μπάξτερ και βέβαια την Εμα Στόουν που είναι και αυτή ένα απίστευτο πλάσμα» δήλωσε.

Το «Poor Things» είναι μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο βιβλίο του 'Αλισντερ Γκρέι που κυκλοφόρησε το 1992. Η ιστορία, που εκτυλίσσεται στη βικτοριανή εποχή, αντικαθιστά το τέρας με την Μπέλα, μια όμορφη νεαρή νυμφομανή, η οποία αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο άντρα της. Την Μπέλα επαναφέρει στη ζωή ένας εκκεντρικός επιστήμονας, ο Γκόντγουιν Μπάξτερ, δίνοντάς της, ωστόσο, το μυαλό ενός μωρού. Διψασμένη να μάθει τι εστί ζωή, το σκάει με τον Ντάνκαν, έναν ικανό και με αμβλυμμένη ηθική δικηγόρο, σε μια περιπέτεια περιπλάνησης. Απελευθερωμένη από τις προκαταλήψεις και τα στεγανά της εποχής της, η Μπέλα επιδιώκει να δώσει τη μάχη της για την ισότητα και την ελευθερία.

«Είναι μια ταινία που δεν περιγράφεται εύκολα. Μου είναι δύσκολο να εξηγήσω τι είναι» είχε δηλώσει ο Γιώργος Λάνθιμος στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ Βενετίας, μετά τις δημοσιογραφικές προβολές. «Βασιστήκαμε στο μυθιστόρημα, αλλάξαμε λίγο τη δομή του, ωστόσο μείναμε αρκετά πιστοί. Απ' όταν διάβασα το βιβλίο, ήξερα ότι η ταινία θα εστιάζει στον χαρακτήρα της Μπέλα, θ' ακολουθήσει την δική της οπτική. Μιας γυναίκας με ελεύθερη σκέψη, χωρίς φόβο και προκαταλήψεις, που βιώνει τον κόσμο με τους δικούς της όρους. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθήσαμε στην ταινία. Αλλά και το χιούμορ, οι ήρωες, το ύφος, η ουσία του μυθιστορήματος βρίσκεται μέσα στην ταινία» πρόσθεσε.

Αναλυτικά τα βραβεία του 80ου Φεστιβάλ Βενετίας:

ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Χρυσός Λέοντας: «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου

Αργυρός Λέοντας - Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «Εvil Does not Exist» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Ματέο Γκαρόνε για το «Io Capitano»

Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Coppa Volpi: Κέλι Σπίνι για το «Priscilla» της Σοφία Κόπολα

Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Coppa Volpi: Πίτερ Σάρσγκααρντ για το «Memory» του Μισέλ Φράνκο

Βραβείο Σεναρίου: Πάμπλο Λαραΐν & Γκιγιέρμο Καλντερόν για το «El Conde»

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: «Green Border» της Αγκνιέσκα Χόλαντ

Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για νέο ταλέντο: στον Σεϊντού Σάρ, πρωταγωνιστή του «Io Capitano» του Ματέο Γκαρόνε

Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας LION OF THE FUTURE - LUIGI DE LAURENTIS: «Love is a Gun» του Λι Χονγκ-σι

ΤΜΗΜΑ ORIZZONTI (ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)

Καλύτερη Ταινία: «Explanation for Everything» του Γκαμπόρ Ράις

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Μίκα Γκούσταφσον για το «Paradise is Burning»

Ειδικό Bραβείο της Επιτροπής: «Una Sterminata Domenica» του Αλέν Παρόνι

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία: Μαργκαρίτα Ρόζα ντι Φρανσίσκο για το «El Paraiso»

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία: Ταργκέλ Μπολντ-Ερντέν για το «City of Wind»

Καλύτερο Σενάριο: «El Paraiso» του Ενρίκο Μαρία Αρτάλε

Καλύτερη ταινία Mικρού Mήκους: «A Short Trip» του Ερενίκ Μπεκιρί

Audience Award Armani Beauty: «Felicita» της Μικαέλα Ραματσότι

ΒΡΑΒΕΙΑ IMMERSIVE

Venice Immersive Special Grand Jury Prize: «Emperor» των Μάριον Μπέργκερ και Ιλα Κοέν

Venice Immersive Special Grand Jury Prize: «Flow» του Aντριαν Λόκμαν

Venice Immersive Best Experience: «Songs For a Passerby» της Σελίν Ντεμέν

Venice Classics Best Restored Film: «Ohhikoshi» του Σίντζι Σομάι

Venice Classics Best Documentary on Cinema: «Thank You Very Much» του Αλεξ Μπρέιβερμαν

