Russell Crowe-Rami Malek: Πρωταγωνιστές στην ταινία «Nuremberg» για τις δίκες των Ναζί

Οι διάσημοι ηθοποιοί Ράσελ Κρόου, Ράμι Μάλεκ και Μάικλ Σάνον θα πρωταγωνιστήσουν στο ιστορικό δράμα του Αμερικανού Τζέιμς Βάντερμπιλτ, «Nuremberg», το οποίο θα διαδραματίζεται στη μεταπολεμική Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι Bluestone Entertainment και Walden Media.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ράμι Μάλεκ θα ενσαρκώσει τον Αμερικανό Ντάγκλας Μ. Κέλι, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής ψυχίατρος στη φυλακή της Νυρεμβέργης και κλήθηκε να διαπιστώσει αν οι ναζιστές κρατούμενοι ήταν ικανοί να δικαστούν για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν. Ήταν ένας από τους λίγους που είχε την δυνατότητα να συνομιλεί μαζί τους και βρέθηκε σε σκληρή αντιπαράθεση με το δεξί χέρι του Χίτλερ, Χέρμαν Γκέρινγκ, τον οποίο θα υποδύεται ο βραβευμένος Ράσελ Κρόου.

Ο Σάνον θα έχει τον ρόλο του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Ρόμπερτ Τζάκσον.

«Είναι μεγάλη τιμή να συνεργάζομαι με μια τόσο ταλαντούχα ομάδα ηθοποιών....ανυπομονώ να μεταφέρω αυτή την εκπληκτική αληθινή ιστορία στην οθόνη», δήλωσε ο Τζέιμς Βάντερμπιλτ, ο οποίος έγραψε το σενάριο βασισμένο στο βιβλίο «The Nazi and the Psychiatrist» του Τζακ Ελ-Χάι, που κυκλοφόρησε το 2013 και παράλληλα θα είναι o συμπαραγωγός της. Σημειώνεται ότι το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε το 2015 με την δραματική ταινία «Truth» και πρωταγωνιστές την Κέιτ Μπλάνσετ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Σύμφωνα με το Variety, τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2024 στην Ουγγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

