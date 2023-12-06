Σας έχουμε 12 νέες ταινίες που θα σας βάλουν για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων

Ας το παραδεχθούμε: Όσο ωραία κι αν είναι η πόλη στολισμένη, τίποτα δε συγκρίνεται με μια ταινία στο σπίτι, με χουχουλιάρικη διάθεση κι μια κούπα ζεστό κακάο ανά χείρας.

Αυτή η ανομολόγητη απόλαυση έχει την τάση να μας γυρνά πίσω στο χρόνο νοητά, στην παιδική ηλικία, σε μια εποχή που το μεγαλύτερό μας πρόβλημα ήταν ποια θα είναι η επόμενη ταινία που θα βάλουμε να δούμε. Και μέσα από αυτή τη γλυκιά συνήθεια μπορούμε, έστω για λίγο, να ταξιδέψουμε σ’ εκείνο το συναίσθημα ανεμελιάς, ειδικά αυτή την τόσο ατμοσφαιρική περίοδο των Χριστουγέννων.

Αν βαριέσαι να δεις για ακόμη μια χρονιά τα ίδια και τα ίδια, αλλά αναζητάς λίγη δόση από την κινηματογραφική μαγεία των Χριστουγέννων, σου έχω καλά νέα: 12 ολοκαίνουριες χριστουγεννιάτικες ταινίες για να διαλέξεις. Θέλεις μια rom com, μια ιστορία τρόμου ή μήπως την κλασσική οικογενειακή ιστορία των γιορτών; Ό,τι και να ψάχνεις, θα το βρεις στη λίστα που ακολουθεί:

Genie

Αυτά τα Χριστούγεννα είναι δύσκολα για τον Paapa Essiedu και αναμένεται να γίνουν περιπετειώδη όταν, κατά λάθος, θα ξυπνήσει ένα τζίνι, που υποδύεται η Melissa McCarthy. Το τζίνι τον βοηθά να τακτοποιήσει τη ζωή του κι εκείνος του συστήνει τον αληθινό κόσμο. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Richard Curtis (Love Actually), ο οποίος έγραψε επίσης την πρωτότυπη τηλεοπτική ταινία του 1991, «Bernard and the Genie».

The Holdovers

Αυτή η ταινία διηγείται την ιστορία μιας ομάδας μαθητών που καλούνται να μείνουν σε ένα οικοτροφείο κατά τη διάρκεια των διακοπών στη δεκαετία του 1970, επειδή δεν έχουν πού αλλού να πάνε. Ο δημιουργός Alexander Payne (The Descendants, Election) εστιάζει ιδιαίτερα στον δάσκαλο (Paul Giamatti), στον οποίο έχει ανατεθεί το δύσκολο έργο της επιτήρησης των μαθητών, καθώς και στον επικεφαλής της καφετέριας του σχολείου (Da’Vine Joy Randolph).

Exmas

Η Leighton Meester και ο Robbie Amell πρωταγωνιστούν στην απόλυτη rom-com των φετινών Χριστουγέννων. Υποδύονται την Ali και τον Graham, ένα πρώην ζευγάρι που καταλήγει να συνυπάρχει τις ημέρες των γιορτών στο σπίτι της οικογένειας του Graham. Ένα στοίχημα θα οδηγήσει τον έναν από τους δύο εκτός σπιτιού… ή μήπως όχι;

Merry Little Batman

«Άλλη μια ταινία Μπατμαν», μπορεί να σκεφτείς. Κι όμως, αυτή η ταινία έχει κάτι που δεν έχεις ξαναδεί: Τον Μπάτμαν στο ρόλο του πατέρα! Η ταινία κινουμένων σχεδίων αναπτύσσει την ιστορία του γιου του σούπερ ήρωα, Ντέμιαν Γουέιν (Yonas Kibreab) που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι επάξιος συνεχιστής του πατέρα του. Ή τουλάχιστον ικανοποιητικός βοηθός.

Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever

Η τελευταία από τη σειρά ταινιών «Diary of a Wimpy Kid» ακολουθεί τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του Greg Heffley (Wesley Kimmel) σε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ο Greg είναι στενοχωρημένος που εγκλωβίζεται με την οικογένειά του κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας…κυρίως γιατί είναι εκείνος που χάλασε το εκχιονιστικό του γείτονα και πρέπει να βρει τον τρόπο να γλιτώσει τις συνέπειες του σφάλματός του.

Your Christmas or Mine 2

Το sequel της αγαπημένης ταινίας αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού (Asa Butterfield, Cora Kirk) που καταλήγουν να περάσουν τα Χριστούγεννα ο ένας με την οικογένεια του άλλου ενώ προσπαθούν να κάνουν έκπληξη ο ένας στον άλλο. Παρ’ όλα αυτά, η σφοδρή κακοκαιρία εγκλωβίζει τον καθένα στο λάθος μέρος και το αποτέλεσμα είναι απλά ξεκαρδιστικό.

Candy Cane Lane

Ο Eddie Murphy υποδύεται έναν άνδρα που κάνει συμφωνία με ένα ξωτικό (Jillian Bell) να τον βοηθήσει να κερδίσει τον διαγωνισμό διακόσμησης σπιτιού στη γειτονιά του. Δυστυχώς, το ξωτικό ζωντανεύει και τις «12 μέρες των Χριστουγέννων», γεγονός που προκαλεί προβλήματα σε όλη την πόλη.

Silent Night

Τα φετινά Χριστούγεννα έρχονται με πρόταση και για θρίλερ και παρ’ όλο που αυτή δεν είναι μια τυπική χριστουγεννιάτικη ταινία, κατέχει δικαίως μια θέση σε αυτή τη λίστα. Ένας άνδρας (Joel Kinnaman) προσπαθεί να εκδικηθεί για τον θάνατο του γιου του, που σκοτώθηκε από συμμορίες την παραμονή των Χριστουγέννων. Ο τίτλος αποτελεί ένα παιχνίδι μεταξύ της διάσημης χριστουγεννιάτικης μελωδίας και του γεγονότος ότι η ταινία δεν έχει διαλόγους.

Best. Christmas. Ever!

Η Brandy Norwood και η Heather Graham πρωταγωνιστούν σε αυτή την ιστορία, ως δύο φίλες από το κολέγιο (Τζάκι και Σάρλοτ), που άθελά τους καταλήγουν να περάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. Η Σάρλοτ ζηλεύει εδώ και καιρό τις χριστουγεννιάτικες ιστορίες της Τζάκι, που ακούγονται πραγματικά ιδανικές και προσπαθεί να αποδείξει δεν μπορεί να είναι όλα τόσο μαγικά στη ζωή της παλιάς της φίλης.

Dashing Through the Snow

Ο Ludacris είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας. Υποδύεται έναν ανύπαντρο πατέρα, ο οποίος, σε μία βόλτα με την κόρη του (Madison Skye) συναντά έναν άντρα ντυμένο Άγιο Βασίλη (Lil Rel Howery). Μαζί, θα ζήσουν μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, ικανή να αλλάξει τα αρνητικά συναισθήματα του Eddie γι’ αυτή τη γιορτινή περίοδο.

It’s a Wonderful Knife

Αν αυτός ο τίτλος σε παραπέμπει σε ταινία τρόμου με χριστουγεννιάτικο θέμα, τότε κάνει καλά τη δουλειά του. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας (Jane Widdop), που σώζει την πόλη της από έναν δολοφόνο. Ένα χρόνο αργότερα, όμως, θα βρεθεί να ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα και θα ανακαλύψει πώς θα ήταν η ζωή στην πόλη χωρίς αυτήν. Με μια λέξη: Χειρότερα.

What Happens Later

Η Meg Ryan επιστρέφει στο rom-com με αυτή την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί, ενώ υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Η Ryan και ο David Duchovny υποδύονται δύο πρώην, που καταλήγουν εγκλωβισμένοι μαζί σε ένα αεροδρόμιο, αφού μια χιονοθύελλα καθυστερεί τις πτήσεις τους. Θα καταφέρουν να συνυπάρξουν;

