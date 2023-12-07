«Family Switch»: Η Jennifer Garner πρωταγωνιστεί στη νέα κωμωδία του Netflix

Η Jennifer Garner, κατέκτησε τον κόσμο του streaming νωρίτερα φέτος με το The Last Thing He Told Me, αλλά η νέα ταινία στο Netflix, Family Switch, όπου και πρωταγωνιστεί, προκάλεσε συγκινήσεις στο κοινό.

Με συμπρωταγωνιστές τον Ed Helm του Hangover, την Emma Myers του Wednesday και τον Brady Noon του Broadwalk Empire, η ταινία επικεντρώνεται στην οικογένεια Walker, η οποία ξαφνικά βρίσκεται να ανταλλάσσει σώματα. Αντί για το συνηθισμένο σενάριο της Freaky Friday, όπου δύο άνθρωποι ανταλλάσσουν σώματα, σε αυτή την ταινία θα δούμε πως όλα τα μέλη της οικογένειας αλλάζουν και οι τέσσερις πρέπει να τα βγάλουν πέρα με τις ευθύνες του άλλου χωρίς να τα κάνουν θάλασσα.

H επίσημη σύνοψη της ταινίας: «Τα μέλη μιας οικογένειας αλλάζουν μεταξύ τους σώματα κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας πλανητικής ευθυγράμμισης και ξεκινούν ένα ξεκαρδιστικό ταξίδι για να επιστρέψουν στην κανονικότητα το οποίο θα τους φέρει πιο κοντά από αυτό που μπορούσαν να φανταστούν».

Η ταινία Family Switch, είναι διαθέσιμη στο Netflix από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και παρακάτω δες γιατί δεν πρέπει να την χάσεις...

Η υπόθεση

Η Garner υποδύεται την Jess Walker, παντρεμένη με τον Bill (Helms), μητέρα του CC (Myers) και του Wyatt (Noon). Ζει μια κανονική, φυσιολογική ζωή με την οικογένειά της. Τα παιδιά όμως μεγαλώνουν και η αυξανόμενη ανεξαρτησία τους και η επιθυμία τους να βγουν μόνοι τους στην έξω ζωή χωρίς την ίδια, την δυσκολεύουν στην ανατροφή των εφήβων. Έτσι λοιπόν, εκείνη και ο Bill αποφασίζουν να πάνε τα παιδιά σε ένα παρατηρητήριο στο Λος Άντζελες για να προσπαθήσουν να αναζωογονήσουν το οικογενειακό πνεύμα. Η απόφασή τους όμως αυτή, αποδεικνύεται πιο μοιραία απ’ ό,τι περίμεναν.

Διασταυρώνοντας τους δρόμους τους με έναν μυστηριώδη αστρολόγο, τους προειδοποιεί ότι οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται με έναν τρόπο και αυτό θα αλλάξει τη ζωή τους. Έτσι και έγινε λοιπόν, την επόμενη μέρα, όταν διαπίστωσαν ότι όλοι έχουν αλλάξει σώμα.

Ποιος άλλος πρωταγωνιστεί;

Οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στην ταινία και θα τους δεις εάν την παρακολουθήσεις και εσύ είναι: η Rita Moreno (West Side Story) ως αστρολόγος που διαβάζει το μέλλον τους, καθώς και οι Fortune Feimster (FUBAR), Pete Holmes (Crashing), Matthias Schweighöfer (Oppenheimer) και King Bach (The Babysitter).

Ο McG, ο σκηνοθέτης της ταινίας μίλησε σε συνέντευξή του ανέφερε τα εξής: «Η ταινία βγαίνει σε μια στιγμή όπου χρειαζόμαστε σίγουρα μια δόση γέλιο. Ελπίζουμε να προσφέρει έκπληξη και να είναι ελαφριά και πιο έξυπνη από αυτό που σκέφτεστε. Ο αγαπημένος μου τρόπος να κάνω ταινίες είναι να συνθέσουμε ένα αποτέλεσμα όπου μπορεί να την δει ένα παιδί και να καταλάβει τι γίνεται, αλλά μπορεί να την δει και ένας γονιός και να απορροφήσει το υλικό σε ένα τελείως διαφορετικό, πιο εκλεπτυσμένο επίπεδο, το οποίο είναι κάτι που η Pixar κάνει καλύτερα από όλους και ευελπιστώ να το κάνω και εγώ».

