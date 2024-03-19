Oι ρομαντικές κομεντί επέστρεψαν και είναι στα καλύτερά τους...

Χρειάζεται μεγάλο budget για να πετύχει, ενώ ποτέ δεν αποτελεί το αγαπημένο «παιδί» των κριτικών κινηματογράφου. Έχει, όμως, φανατικό κοινό, το οποίο περίμενε εδώ και καιρό με ανυπομονησία να δει από το Χόλιγουντ νέες ρομαντικές κομεντί, ένα είδος παραμελημένο τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια.

Η νέα ταινία του George Clooney και της Julia Roberts, «Ticket to Paradise», αποτελεί μια τρανταχτή απόδειξη ότι το rom-com είναι εδώ για να μείνει. Η ταινία έκανε το ντεμπούτο της στο box office της Αμερικής με τεράστια επιτυχία, αφού «σκαρφάλωσε» στη δεύτερη θέση με εισπράξεις καλύτερες κατά 16 εκατομμύρια από το αναμενόμενο.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η παραγωγή ρομαντικών κομεντί αναπτύχθηκε κυρίως μέσω του streaming, όπου έμπειρα στελέχη είδαν την προοπτική επιτυχίας αυτού του είδους, δημιουργώντας επιτυχημένες παραγωγές, επικεντρωμένες στους χαρακτήρες, με ελάχιστο κόστος και σχετικά λίγη δουλειά μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Ενδεικτικό παράδειγμα το “Summer of Love” του Netflix (2018), που δημιούργησε δύο τεράστια franchise, τα «The Kissing Booth» και «To All the Boys I’ve Loved Before», πυροδότησε την ανάγκη για καλή ροή ρομαντικών κομεντί, σε μια πορεία που δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης.

Ωστόσο, είναι κοινή αλήθεια ότι οι πιο ενδιαφέρουσες παραγωγές στον χώρο της ρομαντικής κωμωδίας ήταν αυτές που γυρίστηκαν στα στούντιο του Χόλιγουντ. Η χρυσή εποχή των rom com βασίστηκε σε ταινίες όπως το «When Harry Met Sally» και το «Pretty Woman», με τους περισσότερους να θεωρούν ότι δεν πρόκειται να ξαναδούμε τέτοιες ταινίες. Κι όμως, οι rom com επέστρεψαν δυναμικά το 2022, όχι με μία, αλλά με 3 νέες ταινίες, με πρωταγωνιστές μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

Η αρχή έγινε με το «Marry Me» της Jennifer Lopez που παρουσιάστηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Μερικούς μήνες αργότερα ήρθε το «The Lost City», μια rom-com δράσης, με πρωταγωνίστρια τη Sandra Bullock, η οποία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι μισεί τις ρομαντικές κομεντί. Στις σειρές, η πιο πρόσφατη προσθήκη, η νέα σειρά του Netflix, From Scratch, ένα ειλικρινές love story που εκτυλίσσεται ανάμεσα στο Τέξας της Αμερικής και στην Ιταλία.

Η τριάδα ολοκληρώθηκε με το πολύ πρόσφατο «Ticket to Paradise», με πρωταγωνιστές τη Julia Roberts και τον George Clooney, ένα ζεύγος τόσο αξιόπιστο, που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις ότι δεν έχουν πρωταγωνιστήσει ξανά στο παρελθόν σε αντίστοιχη ταινία. Αυτή η ταινία υποσχέθηκε -και πραγματοποίησε- να αναδείξει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ανάμεσα στα δύο μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ.

Το Ticket to Paradise μοιάζει πολύ με τις rom-coms της δεκαετίας του ’90, αλλά με μια ανατροπή. Η απόφαση να επιλεχθεί ένας 61χρονος άντρας και μια 54χρονη γυναίκα ως ρομαντικοί πρωταγωνιστές δίνει στην ταινία την ευκαιρία να εξερευνήσει ένα συναίσθημα που σπάνια αντιμετωπίζει αυτό το είδος: τη λύπη. Η Roberts και ο Clooney υποδύονται χαρακτήρες που έχουν κουραστεί από το βάρος μιας χαμένης αγάπης και από τη δυσαρέσκεια δεκαετιών που εκδηλώνονται ως πνευματώδες χιούμορ. Σε ένα είδος που, στη σύγχρονη εποχή, σπανίως έχει εξερευνήσει τι συμβαίνει μετά το «happy end», το Ticket to Paradise είναι μια ταινία που πραγματεύεται ακριβώς αυτό. Το στοιχείο αυτό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι πρωταγωνιστές είναι δύο ηθοποιοί που τους έχουμε δει να παίζουν χαρακτήρες που ερωτεύονται σε σε νεότερους, πιο ευτυχισμένους καιρούς.

Σε μια εποχή που υπάρχει μια πολλά υποσχόμενη συγκομιδή φρέσκων υποκριτικών ταλέντων, είναι λογικό να αναρωτηθείτε τι άλλο θα μπορούσαν να φέρουν στο τραπέζι οι αξιόπιστοι βετεράνοι του είδους. Νωρίτερα φέτος, ανακοινώθηκε ότι η Meg Ryan θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον David Duchovny στην ταινία «What Happens Later».

Όσο συναρπαστικό κι αν είναι να βλέπεις τη Ryan να επιστρέφει στη rom-com, η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι θα βρίσκεται επίσης πίσω από την κάμερα, στον ρόλο του σκηνοθέτη.

Όλα αυτά δείχνουν ότι το Hollywood χαράζει νέο μονοπάτι στον τομέα της παραγωγής ρομαντικών κομεντί, αναθεωρώντας τις προηγούμενες επιτυχίες του με νέα σοφία και προοπτική.

