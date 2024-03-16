Η Universal ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας παραγωγής «With Love». Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Everything Everywhere All at Once (Τα πάντα όλα)», Ke Huy Quan.

Μετά από 40 χρόνια παρουσίας στη βιομηχανία του κινηματογράφου είναι ο πρώτος του σημαντικός πρωταγωνιστικός ρόλος.

Αν και λεπτομέρειες για την ταινία δεν έχουν αποκαλυφθεί, ο συντονιστής κασκαντέρ Τζόναθαν Εουσέμπιο (Jonathan Eusebio) θα κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε σενάριο των Τζος Στόνταρντ (Josh Stoddard), Λουκ Πάσμορ (Luke Passmore) και Μάθιου Μάρεϊ (Matthew Murray).

Ο Quan, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη το 1984 στο «Indiana Jones and the Temple of Doom» κερδίζοντας κατά λάθος μια ακρόαση, ενώ την επόμενη χρονιά πρωταγωνίστησε στο «The Goonies». Ωστόσο αποφάσισε να εργαστεί στα παρασκήνια, καθώς αντιμετώπισε τον ρατσισμό του Χόλιγουντ για τους Ασιάτες.

«Το ταξίδι μου ξεκίνησε σε μια βάρκα. Πέρασα ένα χρόνο σε έναν καταυλισμό προσφύγων και με κάποιο τρόπο κατέληξα εδώ, στη μεγαλύτερη σκηνή του Χόλιγουντ» είπε ο Quan όταν ανέβηκε στη σκηνή των Οσκαρ μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό και τα δάκρυα του. «Λένε ότι τέτοιες ιστορίες συμβαίνουν μόνο στις ταινίες. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συμβαίνει σε μένα. Αυτό είναι το αμερικανικό όνειρο».

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «With Love» αναμένεται να βγει στους κινηματογραφικές αίθουσες στις 7 Φεβρουαρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

