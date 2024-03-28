O Στίβεν Σπίλμπεργκ πλέκει το εγκώμιο για Ντενί Βιλνέβ και «Dune: Part Two»

Η ταινία του Ντενί Βιλνέβ «Dune: Part Two» έκανε ντεμπούτο στους κινηματογράφους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποσπώντας επαίνους από κριτικούς και από θεατές ταινιών.

Στις τάξεις των θαυμαστών της εντάχθηκε, μεταξύ άλλων, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος χαρακτήρισε το φιλμ «μια από τις πιο εξαιρετικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας που έχει δει ποτέ».

Τα σχόλια έγιναν σε συνομιλία του Σπίλμπεργκ και του Βιλνέβ στο θέατρο DGA στο Λος Άντζελες, η οποία έκτοτε δημοσιεύτηκε ως επεισόδιο του podcast της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών (The Directors Guild of America), «The Director’s Cut».

Αναφερόμενος στη συνέχεια που ακολούθησε την πρώτη ταινία «Dune» του 2021 ο Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός επαίνεσε το βλέμμα του Ντενί Βιλνέβ για την οικοδόμηση κόσμου.

«Είναι τιμή για μένα που κάθομαι εδώ και σου μιλάω» είπε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. «Υπάρχουν σκηνοθέτες που είναι κατασκευαστές κόσμων. Δεν είναι μακρύς ο κατάλογος και γνωρίζουμε ποιοι είναι. Ξεκινώντας από τον Ζορζ Μελιές και τον Ντίσνεϊ και τον Κιούμπρικ και τον Τζορτζ Λούκας» ανέφερε.

Ο Σπίλμπεργκ συνέχισε απαριθμώντας αρκετούς σκηνοθέτες, όπως ο Ρέι Χαριχάουζεν, ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Τιμ Μπάρτον, ο Γουές Άντερσον, ο Πίτερ Τζάκσον, ο Τζέιμς Κάμερον, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ρίντλεϊ Σκοτ και ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Έπειτα είπε στον Βιλνέβ: «Ο κατάλογος συνεχίζεται, αλλά δεν είναι τόσο μακρύς κατάλογος, και πιστεύω βαθιά, θερμά ότι είσαι ένα από τα νεότερα μέλη του».

Ο Σπίλμπεργκ επαίνεσε την ταινία «Dune: Part Two» για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος και την ικανότητά του να κάνει το αδύνατο να φαίνεται δυνατό. Αναφερόμενος στη σκηνή στην οποία ο Πολ Ατρείδης, (Τίμοθι Σαλαμέ) ιππεύει έναν αμμοσκώληκα για πρώτη φορά είπε: «Η σκηνή, στην οποία κάνει σερφ στον αμμοσκώληκα είναι ένα από τα σπουδαιότερα πράγματα που έχω δει ποτέ!».

«Είναι μια ιστορία για την αγάπη για την έρημο, αλλά για μια τέτοια ταινία υπάρχει μια λαχτάρα για νερό. Όλη η άμμος που έχεις σε αυτήν την ταινία, είναι πραγματικά για το νερό. Τα ιερά νερά που λαχταρούν πράσινα λιβάδια και το γαλάζιο νερό της ζωής. Κινηματογραφείς την έρημο για να θυμίζει ωκεανό, θάλασσα. Οι αμμοσκώληκες ήταν σαν θαλάσσια φίδια… Έκανες την έρημο να μοιάζει με υγρό» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

