«Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για να μειώσει τις επιπτώσεις του και να προστατεύσει τους καταναλωτές», ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 20/5.

«Εμείς μειώνουμε φόρους, λαμβάνουμε στοχευμένα μέτρα και φυσικά η ΔΙΜΕΑ συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 15.000 ευρώ και οι έλεγχοι ξεπερνούν τους 45.000.

Αναφερόμενος στην επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει το ζήτημα των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών σε επώνυμα βασικά καταναλωτικά προϊόντα πολυεθνικών επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές άλλων κρατών-μελών όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία.

Στην επιστολή αναδεικνύεται η ανάγκη για την περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς στο πολιτικά κρίσιμο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών και των εισοδημάτων τους. Η συλλογική δύναμη της ευρωπαϊκής ένωσης και οικονομίας δεν έχει αξιοποιηθεί έως σήμερα αποτελεσματικά για να αντιμετωπιστούν συλλογικά διασυνοριακές αθέμιτες πρακτικές που μια χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της».

Ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε ότι ο πρωθυπουργός προτείνει στην επιστολή και την υιοθέτηση νομοθεσίας, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολιτικής των Γεωγραφικών Εφοδιαστικών Περιορισμών, όπου αυτή δεν δικαιολογείται.

«Πριν λίγη ώρα ο πρωθυπουργός παρέστη στην παρουσίαση της Μελέτης Ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα, επισκέφτηκε το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη και μίλησε σε εκδήλωση για την έναρξη των πρώτων δρομολογίων ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά, στη διάρκεια της τετραετίας, προβλέπεται η προμήθεια 1.300 νέων λεωφορείων στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με απόσυρση αντίστοιχου πλήθους παλαιών. Στο πλαίσιο του τρέχοντος διαγωνισμού προχωράει η προμήθεια συνολικά 550 λεωφορείων, ενώ πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει ο νέος διαγωνισμός για την προμήθεια ακόμα 700».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ειδική εφαρμογή του Ψηφιακού Σχολείου, το οποίο ξεκινά από τη φετινή χρονιά και οι πρώτες υπηρεσίες περιλαμβάνουν: ψηφιακό φροντιστήριο για τάξεις από Α’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου, ψηφιακό φροντιστήριο για τη Γ’ Λυκείου.

Ειδικότερα, όπως είπε, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζωντανά μαθήματα για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2024, τάξεις για απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν πληρούνται τα κριτήρια ίδρυσης σχολείου, εφαρμογή για γονείς, η οποία θα αποτελεί ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ γονέων και κηδεμόνων και σχολείου, καθώς και υλικό διαδραστικών πινάκων για εμπλουτισμό του μαθήματος.

«Πάνω απο 145.000 νέοι ηλικίας 18-19 ετών θα λαβουν Youth Pass, ενώ ξεκινά το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας. Ήδη εστάλησαν τα πρώτα SMS για διενέργεια Τεστ Παπ σε σχεδόν 120.000 γυναίκες ηλικίας 21-29 ετών. Πιστώθηκε την Παρασκευή στους λογαριασμούς πάνω από 1.600 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» το ποσό των 5,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι «σήμερα στις 7 το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στο πλαίσιο της 49ης τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΒΕ. Αύριο, Τρίτη 21 Μαΐου ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Δυτική Μακεδονία. Την Τετάρτη 22 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Eurelectric Power Summit της ΔΕΗ».

«Δεν είμαστε πρωταθλητές ακρίβειας - Νωρίς να ανησυχούμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή»

Σε ερώτηση για τη συντριβή του αεροσκάφους που κόστιζε τη ζωή στον πρόεδρο του Ιράν, Εμπαχίμ Ραϊσί, ο κ. Μαρινάκης εμφανίσθηκε καθησυχαστικός, λέγοντας:

«Παρακολουθούμε τα πολύ σοβαρά γεγονότα, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η ελληνική οικονομία είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίζει τις έκτακτες διεθνείς εξελίξεις χωρίς την επιβάρυνση των πολιτών. Είναι νωρίς να μιλάμε και να ανησυχούμε για νέο κύμα ανατιμήσεων».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν είναι πρωταθλήτρια ακρίβειας, καθώς «είμαστε πολύ κάτω του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε επίπεδο πληθωρισμού», ενώ συμπλήρωσε:

«Τα κυβερνητικά μέτρα αποδίδουν, έχουν μειωθεί οι τιμές του βρεφικού γάλακτος, ωστόσο πρόκειται για ένα υπαρκτό πρόβλημα, εξού και η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να αποστείλει επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

«Για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει στην Ευρώπη να εξασφαλίσει χρήματα για την Ελλάδα. Έχουμε επανειλημμένως δηλώσει ότι εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη και όχι την Ευρώπη στην Ελλάδα, επομένως δεν τίθεται κανένα ζήτημα αξιοποίησης του πρωθυπουργού εκτός συνόρων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.