Roger Federer: Ντοκιμαντέρ καταγράφει τις τελευταίες 12 μέρες της καριέρας του

Ντοκιμαντέρ για τις τελευταίες στιγμές της καριέρας του Ρότζερ Φέντερερ θα είναι ένα «βαθιά προσωπικό ταξίδι» όπως το χαρακτήρισε ο Ελβετός σταρ του τένις.

Ο αθλητής, 42 ετών με επιτεύγματα ρεκόρ στο Γουίμπλετον και κάτοχος 20 τίτλων γκραν σλαμ, ανακοίνωσε το 2022 την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια, δημιουργός του ντοκιμαντέρ για την Έιμι Γουάινχαουζ «Amy» το οποίο βραβεύθηκε με Όσκαρ το 2016, θα σκηνοθετήσει για την Amazon Prime Video την ταινία που εξετάζει τις τελευταίες 12 ημέρες της επαγγελματικής καριέρας του Φέντερερ.

«Καταγράφει τον Φέντερερ στην πιο ευάλωτη και ειλικρινή πτυχή του, καθώς αποχαιρετά ένα άθλημα και τους οπαδούς που διαμόρφωσαν τη ζωή του τις τελευταίες δύο δεκαετίες» χρησιμοποιώντας βίντεο που δεν προοριζόταν ποτέ για δημόσια προβολή, όπως αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

«Αρχικά η ιδέα ήταν να απαθανατίσω τις τελευταίες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας στο τένις, ώστε να τις έχω αργότερα για να τις δείξω στην οικογένειά μου και στους φίλους μου» δήλωσε ο κορυφαίος τενίστας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου έτεινα να αποφεύγω να έχω κάμερες γύρω μου και γύρω από την οικογένειά μου, ειδικά σε σημαντικές στιγμές. Αλλά δεν είδα κάτι αρνητικό στην καταγραφή αυτού του υλικού, καθώς δεν προοριζόταν ποτέ για το κοινό, εξήγησε.

«Ωστόσο, καταγράψαμε τόσες πολλές δυνατές στιγμές και μετατράπηκε σε ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι» σημείωσε.

Ο Καπάντια, ο οποίος θα σκηνοθετήσει μαζί με τον Τζόι Σαμπία, έχει στο παρελθόν εξερευνήσει τις ζωές των ποδοσφαιριστών Ντιέγκο Μαραντόνα και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το χωρίς τίτλο, προς το παρόν, ντοκιμαντέρ για τον Φέντερερ θα περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με τους σπουδαίους τενίστες, τον Ισπανό Ραφαέλ Ναδάλ, τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς και Σκωτσέζο Άντι Μάρεϊ, που κυριαρχούν στο τένις για δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

