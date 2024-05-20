Λογαριασμός
Ζοζέπ Μπορέλ για Ιράν: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του προέδρου Ραϊσί

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί"

Ζοζεπ Μπορέλ για Ιράν

O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας "Χ" ότι η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του Προέδρου του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών του.

Στην ανακοίνωση της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλων Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκονταν στην τραγική συντριβή του ελικοπτέρου την Κυριακή. Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες όλων των θυμάτων και στους Ιρανούς πολίτες που επλήγησαν."

Είχε προηγηθεί το μήνυμα μέσω του "Χ" του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στο οποίο τονίζεται: «Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για το θάνατο του προέδρου Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

