Ζοζέπ Μπορέλ για Ιράν: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του προέδρου Ραϊσί

O Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας "Χ" ότι η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του Προέδρου του Ιράν και του Υπουργού Εξωτερικών του.

The European Union offers its condolences for the death of President of the Islamic Republic of Iran Ebrahim Raisi, Foreign Minister Hussein Amir Abdollahian and other Iranian officials involved in the tragic helicopter crash on Sunday.https://t.co/NVVNyfGNoR May 20, 2024

Στην ανακοίνωση της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το θάνατο του Προέδρου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, του υπουργού Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν και άλλων Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκονταν στην τραγική συντριβή του ελικοπτέρου την Κυριακή. Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες όλων των θυμάτων και στους Ιρανούς πολίτες που επλήγησαν."

Είχε προηγηθεί το μήνυμα μέσω του "Χ" του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, στο οποίο τονίζεται: «Η ΕΕ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια για το θάνατο του προέδρου Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Αμιραμπντολαχιάν, καθώς και άλλων μελών της αντιπροσωπείας και του πληρώματος σε δυστύχημα με ελικόπτερο. Η σκέψη μας είναι στις οικογένειες».

The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

