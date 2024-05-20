Λογαριασμός
Πολίτες πήραν την κατάσταση στα...χέρια τους:'Εσπρωξαν τρόλεϊ που έμεινε πάνω στη Συγγρού για να συνεχιστεί ο ποδηλατικός γύρος- Βίντεο

«Επιστρατεύτηκαν» αστυνομικοί, επιβάτες, περαστικοί ακόμα και ποδηλάτες σπρώχνοντας το τρόλεϊ για να ελευθερωθεί ο δρόμος

τρόλεϊ

Την κατάσταση στα...χέρια τους πήραν όσοι βρίσκονταν την Κυριακή στη Συγγρού την ώρα που διεξαγόταν ποδηλατικός αγώνας, καθώς τρόλεϊ έμεινε στη μέση της λεωφόρου, λόγω βλάβης.

Χωρίς να χάσουν στιγμή, αστυνομικοί, επιβάτες, περαστικοί ακόμα και ποδηλάτες έσπρωξαν το όχημα ώστε να ελευθερωθεί ο δρόμος.

Συγκεκριμένα, όπως δείχνει βίντεο που ανέβηκε στο instagram άστυνομικοί, επιβάτες, περαστικοί ακόμα και ποδηλάτες που βρίσκονταν στο σημείο, έσπρωξαν όλοι μαζί το τρόλεϊ και τελικά κατάφεραν να το απομακρύνουν από τον δρόμο, ο οποίος άνοιξε, προκειμένου να περάσουν οι ποδηλάτες που συμμετείχαν στον αγώνα.

Δείτε το βίντεο: 

