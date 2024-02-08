Lupita Nyong'o: Δείτε το trailer της ταινίας «A Quiet Place: Day One» με την ηθοποιό

Δόθηκε στην δημοσιότητα από τη Paramount Pictures, το πρώτο συναρπαστικό τρέιλερ της prequel ταινίας «A Quiet Place: Day One», μια νέα προσθήκη στο sci-fi franchise του Τζον Κρασίνσκι.

Μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του 2018 και του σίκουελ το 2020 το «A Quiet Place: Day One» μεταφέρει το κοινό πίσω στην πρώτη μέρα, όταν εξωγήινα πλάσματα εμφανίστηκαν στην Γη και έφεραν τον όλεθρο στη Νέα Υόρκη.

Πρωταγωνιστούν οι Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong'o), 'Αλεξ Γουλφ(Alex Wolff), Τζιμόν Χούνσου(Djimon Hounsou) και Τζόζεφ Κουίν(Joseph Quinn), οι οποίοι «αγωνίζονται να επιβιώσουν από την αρχική επίθεση μετά την εμφάνιση των θανατηφόρων πλασμάτων που βασίζονται στον ήχο».

«Ζήστε την εμπειρία της ημέρας που ο κόσμος σώπασε», αναφέρει η επίσημη σύνοψη. Είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία που σκηνοθετεί ο Μάικλ Σαρνόσκι (Michael Sarnoski), ενώ έγραψε το σενάριο βασισμένο σε μία πρωτότυπη ιδέα του δημιουργού του franchise Τζον Κρασίνσκι.

«Το franchise βρίσκεται στα περισσότερο από ικανά χέρια του σκηνοθέτη Μάικλ Σαρνόσκι, αν και αφού είδα αυτό [το υλικό] πρέπει να είμαι ειλικρινής, ζηλεύω λίγο», είχε δηλώσει ο Κρασίνσκι στο κοινό της ταινίας στο CinemaCon 2023. «Έδωσα το μωρό μου, αλλά αυτός έκανε εξαιρετική δουλειά».

Ο Κρασίνσκι ο οποίος υπογράφει την σκηνοθεσία στην νέα ταινία «IF», σημείωσε επίσης στην εκδήλωση: «Μια από τις μεγαλύτερες χαρές μου ήταν η δημιουργία και η επέκταση του σύμπαντος του "Quiet Place" και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για την επόμενη προσθήκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

