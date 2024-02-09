H νέα ταινία «Inside Out 2» από την Pixar, μας ταξιδεύει ξανά στον πανέμορφο κόσμο των συναισθημάτων.

Το νέο teaser για το Super Bowl που κυκλοφόρησε, δείχνει την Ράιλι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα χόκεϊ, με τα γνωστά συναισθήματα να επιστρέφουν. Όμως η Χαρά, η Θλίψη, ο Θυμός, ο Φόβος και η Αηδία παθαίνουν ένα μικρό σοκ όταν η κονσόλα συναισθημάτων γίνεται πορτοκαλί, αποκαλύπτοντας ότι η Ράιλι...έχει Άγχος!

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρέιλερ που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες προβολές για ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney.

Η Έιμι Πόλερ δανείζει ξανά τη φωνή της στη Χαρά μαζί με τους Φίλις Σμιθ, Λιούις Μπλακ, Τόνι Χέιλ και Λίζα Λαπίρα. Το φωνητικό καστ συμπληρώνει η Μάγια Θέρμαν-Χωκ για το νέο συναίσθημα.

Ο Κέλσι Μαν έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ η Μεγκ ΛεΦόβ υπογράφει το σενάριο και της δεύτερης ταινίας, αναφέρει το Firstshowing.

Το «Inside Out 2» αναμένεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

