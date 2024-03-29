Ανάμεικτες φαίνεται να είναι οι απόψεις των Ιαπώνων θεατών για το Οπενχάιμερ του Κρίστοφερ Νόλαν, παρότι η ταινία σάρωσε τα 96α βραβεία Όσκαρ με επτά αγαλματίδια.



Τον Αύγουστο του 1945, η ατομική βόμβα του Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, σκότωσε περίπου 140.000 ανθρώπους στη Χιροσίμα και τουλάχιστον 74.000 ανθρώπους στο Ναγκασάκι. Σήμερα Παρασκευή, η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Oppenheimer κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία, και έξυσε πληγές στο θυμικό των Ιαπώνων…

«Κάποιες σκηνές σχεδόν με προσέβαλαν» δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο BBC μια νεαρή. «Ένιωσα απίστευτα αηδιασμένη» ανέφερε μια ακτιβίστρια κατά των πυρηνικών όπλων σχολιάζοντας τους πανηγυρισμούς των επιστημόνων για την ατομική βόμβα. Ένας Ιάπωνας πάντως εστίασε στις ενοχές του επιστήμονα, τονίζοντας ότι ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η οπτική.



Πηγή: skai.gr

