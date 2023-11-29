«Η Φόνισσα»: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα

Η ταινία για την οποία, εδώ και μήνες, μιλούν όλοι, έρχεται επιτέλους στις οθόνες μας. Εμπνευσμένη από το κλασικό διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Η Φόνισσα» της Εύας Νάθενα, παίρνει σάρκα και οστά, μέσα από την ερμηνεία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, για να μας διηγηθεί τις φρικτές προεκτάσεις του διαγενεολογικού τραύματος (το τραύμα, το οποίο μεταφέρεται από έναν επιζήσαντα του τραύματος στους απογόνους του). Μια ιστορία για το πώς η ασφυξία από τις κοινωνικές προσταγές και το αβάσταχτο βάρος του να είσαι γυναίκα στις αρχές του 20ού αιώνα, μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο στην αυτοκαταστροφή…

Η σκηνοθέτις Εύα Νάθενα παραμένει πιστή στο χρονικό και χωρικό πλαίσιο που επιτάσσει το διήγημα του Παπαδιαμάντη, φέρνοντας τα βαθύτερα αίτια που κρύβονται πίσω από τα ειδεχθή εγκλήματα της Φόνισσας, στο φως.

