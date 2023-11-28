Greta Gerwig: Θα τιμηθεί με το βραβείο Σκηνοθεσίας της Χρονιάς για την ταινία «Barbie»

Στη Γκρέτα Γκέργουιγκ θα απονεμηθεί το βραβείο Σκηνοθεσίας της Χρονιάς για την επιτυχία της ταινίας «Barbie» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του θέρετρου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Variety.

«Η Γκρέτα Γκέργουιγκ μας έφερε την κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς με τη «Barbie», τον τέλειο συνδυασμό κωμωδίας, συναισθημάτων και περιπέτειας που διασκέδασε και είχε απήχηση στο κοινό, αποτελώντας πολιτιστικό θεμέλιο λίθο σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νάσαταρ Σινγκ Τσάντι.

«Η Γκέργουιγκ είναι μια δεξιοτέχνης σκηνοθέτιδα και το όραμά της ζωντανεύει τόσο ζωηρά τόσο από το σενάριο που έγραψε μαζί με τον Νόα Μπάουμπαχ όσο και από τη μοναδική συνεργασία της με τις εξαιρετικές ομάδες δημιουργών, των οποίων τα οπτικά εφέ συναγωνίζονται μόνο με τις εξαιρετικές ερμηνείες των Μάργκοτ Ρόμπι, Ράιαν Γκόσλινγκ και όλου του καστ. Είναι τιμή μας που θα απονείμουμε το βραβείο Σκηνοθεσίας της Χρονιάς στη Γκρέτα Γκέργουιγκ» πρόσθεσε.

Την ίδια βραδιά ο Κίλιαν Μέρφι θα παραλάβει το Τιμητικό Βραβείο Ερμηνείας Φοίνικας της Ερήμου. Ο Μέρφι θα τιμηθεί για τον ρόλο του ως Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

