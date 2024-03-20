Popeye: Ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγάλων επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ο Ποπάι επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Ο εμβληματικός καλόκαρδος ναύτης που πρωτοεμφανίστηκε σε κόμικς στα τέλη της δεκαετίας του ΄20, θα είναι το θέμα μιας νέας ταινίας ζωντανής δράσης από την Chernin Entertainment και την King Features.

Όπως αναφέρει το Variety, η πολλά υποσχόμενη και με μεγάλο προϋπολογισμό παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί άλλες πληροφορίες.

EXCLUSIVE: A new Popeye movie is in development from screenwriter Michael Caleo ("Sexy Beast," "The Family").



This will be the first live-action revisiting of the character since Robert Altman's 1980 film "Popeye," led by Robin Williams. https://t.co/mnpbcMsOtq — Variety (@Variety) March 19, 2024

Το σενάριο υπογράφει ο Μάικλ Καλέο, ενώ πρόκειται για την πρώτη live-action επανεμφάνιση του χαρακτήρα μετά την ταινία «Popeye» του 1980, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Ουίλιαμς.

H ταινία της Paramount Pictures με προϋπολογισμό $20 εκατ., ήταν υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρόμπερτ Όλτμαν και κατέγραψε έσοδα $60 εκατ. παγκοσμίως.

Ο εμβληματικός ναύτης που του αρέσει να καπνίζει πίπα και να τρώει σπανάκι αποκτώντας υπερφυσικές δυνάμεις, γιορτάζει φέτος τα 95 του χρόνια, αφού αποτυπώθηκε για πρώτη φορά στο κόμικ του 1929 «Thimble Theater», δια χειρός Έλζι Κρ. Σίγκαρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.