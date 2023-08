Φεστιβάλ Βενετίας 2023: Οι πολυαναμενόμενες ταινίες - Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Poor Things» του Λάνθιμου

Ανάμεσα στις 22 ταινίες, κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου αλλά και «Το Καλοκαίρι της Κάρμεν» του Ζαχαρία Μαυροειδή

Υπό συνεχή βροχή γίνονται τις τελευταίες μέρες οι προετοιμασίες για την έναρξη του 80ου επετειακού Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο σηκώνει αυλαία σήμερα(30/8)με το ιταλικό biopic «Comandante» του Εντοάρντο ντε Άντζελις και πρωταγωνιστή τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο. Ένα πολεμικό δράμα με έντονη δράση, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του θρυλικού διοικητή υποβρυχίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Σαλβατόρε Τοντάρο, ο οποίος τον Οκτώβριο του 1940 βύθισε ένα βέλγικο συμμαχικό εμπορικό πλοίο και αψηφώντας τις εντολές των ανωτέρων του διέσωσε 26 Βέλγους, ακολουθώντας τον «νόμο της θάλασσας», σύμφωνα με τον οποίο κανένας δεν εγκαταλείπεται.

Παρά το γεγονός ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στη σκιά της μεγάλης απεργίας των Αμερικανών σεναριογράφων και ηθοποιών, συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο δυνατούς τίτλους της χρονιάς που υπογράφουν καταξιωμένοι δημιουργοί, όπως οι Ντέιβιντ Φίντσερ, Γιώργος Λάνθιμος, Μάικλ Μαν, Σοφία Κόπολα, Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, Γούντι Άλεν, Μπράντλεϊ Κούπερ, Γουές Άντερσον, Ρόμαν Πολάνσκι, Γουίλιαμ Φρίντκιν, Λιλιάνα Καβάνι, Ματέο Γκαρόνε, Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, Ανιέσκα Χόλαντ, Χάρμονι Κορίν και Πάμπλο Λαραΐν.

Αναφορικά με το φετινό πρόγραμμα ο διευθυντής του φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, δήλωσε μεταξύ άλλων στο Screen Daily: «Φέτος υπάρχουν λιγότερες προσωπικές ταινίες συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια. Κυριαρχούν περισσότερα κοινωνικά θέματα και παγκόσμια σύγχρονα ζητήματα, από την παράνομη μετανάστευση έως την κλιματική αλλαγή και τους πολέμους, ενώ ιδιαίτερα παρόν είναι το θέμα της σεξουαλικής ρευστότητας».

Κυρίαρχο θέμα επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς επαναλαμβάνεται σε πολλές ταινίες, είναι η δυσφορία των εφήβων και των νέων γενικότερα που έχουν πληγεί εμφανώς από την πανδημία και είναι -όπως ορίζουν οι προηγούμενες γενιές- μια γενιά χωρίς μέλλον. «Η έλλειψη προοπτικής και η απουσία ονείρων ή προδομένων ονείρων, επαναλαμβάνεται σε πολλές ταινίες. Νομίζω ότι είναι κατανοητό γιατί οι νέοι είναι αυτοί που έχουν υποστεί περισσότερο -ίσως περισσότερο και από τους ηλικιωμένους- την απομόνωση που επέβαλε ο Covid σε όλους», σημείωσε.

Ελληνικό ενδιαφέρον και πολυαναμενόμενοι τίτλοι εντός και εκτός διαγωνιστικού

Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν, τον Γουίλεμ Νταφόε και τον Μαρκ Ράφαλο, διεκδικώντας μαζί με άλλες 22 ταινίες το μεγάλο βραβείο της διοργάνωσης, το Χρυσό Λέοντα που θα απονείμει η κριτική επιτροπή με πρόεδρο τον Ντάμιεν Σαζέλ. Πρόκειται για μια μοντέρνα διασκευή του μύθου του Φρανκενστάιν βασισμένη στο ομώνυμο βραβευμένο βιβλίο του Άλισντερ Γκρέι. Το ελληνικό ενδιαφέρον της φετινής διοργάνωσης ενισχύεται με την συμμετοχή της νέας ταινίας του Ζαχαρία Μαυροειδή με τίτλο «Το Καλοκαίρι της Κάρμεν», στο παράλληλο τμήμα της «Εβδομάδας Σκηνοθετών» του Φεστιβάλ, όπου θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα.

Ανάμεσα στους πολυαναναμενόμενους τίτλους, που συμμετέχουν στο επίσημο διαγωνιστικό, συναντάμε τη νέα δημιουργία του Ντέιβιντ Φίντσερ, με τίτλο «The Killer», στο οποίο ο επαγγελματίας εκτελεστής Μάικλ Φασμπέντερ στρέφεται εναντίον των εργοδοτών του ξεκινώντας μία διεθνή καταδίωξη, το «El Conde» στο οποίο ο δοκιμασμένος στις βιογραφίες Χιλιανός Πάμπλο Λαραΐν μεταμορφώνει σε βαμπίρ τον δικτάτορα Αουγκούστο Πινοσέτ, το «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ, με τον ίδιο στον ρόλο του σπουδαίου συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν και το φιλόδοξο «Ferrari» του Μάικλ Μαν, τη βιογραφία του πρώην οδηγού αγώνων και καινοτόμου επιχειρηματία Έντσο Φεράρι, με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ και Πενέλοπε Κρουζ.

Το πρόγραμμα ενισχύεται με τη νέα ταινία της Σοφία Κόπολα με τίτλο «Priscilla» που είναι βασισμένη στο βιβλίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ «Ο Έλβις και εγώ» και αφηγείται την σχέση του διάσημου ζευγαριού, το «Evil does not exist»- την πρώτη ταινία του Ιάπωνα Ριουσούκε Χαμαγκούτσι μετά τον καλλιτεχνικό και οσκαρικό θρίαμβο του «Drive my Car», το βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα του 18ου αιώνα «The Promised Land» του Δανού Νικολάι Αρσέλ με πρωταγωνιστή τον Μαντς Μίκελσεν, το «Memory» του Μεξικανού Μισέλ Φράνκο με πρωταγωνιστές την Τζέσικα Τσαστέιν και τον Πίτερ Σάρσγκαρντ, το πολιτικοποιημένο δράμα «Origin» της Αφροαμερικανής σκηνοθέτριας Εϊβα ΝτιΒερνέ καθώς και τις τρεις συμμετοχές Γάλλων δημιουργών: του Λικ Μπεσόν με το «Dogman», του Στεφάν Μπριζέ με το ρομαντικό δράμα «Out of Season» με τους Άλμπα Ρορβάκερ και Γκιγιόμ Κανέ, και του Μπερτράν Μπονελό με το «La bete» με πρωταγωνίστρια τη Λεά Σεϊντού.

Μεγάλα ονόματα συναντάμε και στο εκτός συναγωνισμού τμήμα, καθώς θα προβληθούν εκεί η 50η ταινία του Γούντι Άλεν, το γαλλόφωνο γυρισμένο στο Παρίσι «Coup de Chance», το σπονδυλωτό «The Wonderful Story of Henry Sugar» του Γουές Άντερσον το οποίο βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ και έχει διάρκεια μόλις 37 λεπτά με πρωταγωνιστές τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Ρέιφ Φάινς, το «Palace» του Ρομάν Πολάνσκι, το σενάριο του οποίου έγραψε μαζί με τον Γέρζι Σκολιμόφσκι, η κωμωδία δράσης «Hitman» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, η νέα δουλειά της ενενηντάχρονης Λιλιάνα Καβάνι, το δικαστικό θρίλερ «The Caine Mutiny Court Martial» του Γουίλιαμ Φρίντκιν και το «Aggro Dr1ft» του Χάρμονι Κορίν, ένα ψυχεδελικό ταξίδι σ' έναν κόσμο όπου η βία και η τρέλα κυριαρχούν και τα όρια μεταξύ αρπακτικού και θηράματος είναι θολά.

Δημοφιλείς σταρ στο κόκκινο χαλί παρά την απεργία των ηθοποιών

Παρά την απεργία των ηθοποιών που συνεχίζεται, μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί από τον κινηματογραφικό θεσμό και επίσημα ότι δημοφιλείς πρωταγωνιστές όπως οι Άνταμ Ντράιβερ, Μαντς Μίκελσεν, Τζέσικα Τσαστέιν και Λάντρι Τζόουνς θα δώσουν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση. Ειδικότερα, ο Ντράιβερ αναμένεται να βρεθεί στο κόκκινο χαλί της Μόστρα για την προώθηση της ταινίας «Ferrari» του Μάικλ Μαν, ο Τζόουνς για το «Dogman» του Λικ Μπεσόν, ο Μίκελσεν για το «The Promised Land» του Νικολάι Άρσελ και η Τσάστεϊν για το «Memory» του Μισέλ Φράνκο. Στο Λίντο αναμένονται επίσης η Κέιλι Σπέινι και ο Τζέικομπ Ελόρντι, οι οποίοι υποδύονται την Πρισίλα και τον Έλβις Πρίσλεϊ στην ταινία της Σοφία Κόπολα, καθώς και η ίδια η Πρισίλα Πρίσλεϊ. Για τις παραπάνω ταινίες έχουν δοθεί προσωρινές άδειες από την SAG-AFTRA (το συνδικάτο που εκπροσωπεί 160.000 ηθοποιούς της τηλεόρασης και του κινηματογράφου), καθώς πρόκειται για ανεξάρτητες παραγωγές που δεν έχουν παραχθεί από μέλη της Ένωσης Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP- Alliance of Motion Pictures and Television Producers), όπως σημειώνει το Variety.

Τιμητικό Χρυσό Λιοντάρι στη Λιλιάνα Καβάνι και στον Τόνι Λιούνγκ Τσίου-Γουάι

Με τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα τιμηθούν για το σύνολο της καριέρας τους η Ιταλίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Λιλιάνα Καβάνι, και ο ηθοποιός από το Χονγκ Κονγκ, Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι.

Η 90χρονη σήμερα Λιλιάνα Καβάνι συμμετείχε πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1965 με το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Philippe Pétain: Processo a Vichy», το οποίο κέρδισε τον Λέοντα του Αγίου Μάρκου στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. «Είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων για αυτή την υπέροχη έκπληξη από την Μπιενάλε της Βενετίας» δήλωσε η Λιλιάνα Καβάνι. «Πρόκειται για μία από τους πιο εμβληματικούς σταρ του Νέου Ιταλικού Κινηματογράφου της δεκαετίας του 1960, της οποίας το έργο εκτείνεται σε πάνω από εξήντα χρόνια ιστορίας του θεάματος», δήλωσε για την Καβάνι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα χαρακτηρίζοντάς την, επίσης, «μια ευέλικτη καλλιτέχνιδα που εργάστηκε για την τηλεόραση, το θέατρο και την όπερα με το ίδιο αντισυμβατικό πνεύμα που έχουν κάνει τις ταινίες της διάσημες».

Η Βρετανίδα ηθοποιός Σάρλοτ Ράμπλινγκ θα απονείμει σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σήμερα (30/8)το απόγευμα στη Sala Grande του Palazzo del Cinema τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα στη Λιλιάνα Καβάνι. Η Ράμπλινγκ ήταν η αξέχαστη πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Night Porter» (Ο θυρωρός της νύχτας, 1974) της Καβάνι στο πλευρό του Ντερκ Μπόγκαρντ.

Σε τρεις ταινίες που κέρδισαν το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας έχει πρωταγωνιστήσει ο 60χρονος ηθοποιός, Τόνι Λιούνγκ Τσίου Γουάι. Πρόκειται για τις ταινίες «Α City of Sadness» (1989), «Cyclo» (1995) και «Lust, Caution» (2007). Εκτός από αυτές, τον έχουμε επίσης δει στις ταινίες «Ο Τιμωρός του Χονγκ Κονγκ» (Hard Boiled, 1992) του Τζον Γου, «Ερωτική επιθυμία» (In the Mood for Love, 2000) του Γουόνγκ Καρ-Γουαϊ, «Ήρωας» (Hero, 2002) του Ζανγκ Γιμού, «Ο Άνθρωπος Του Νόμου» (Infernal Affairs, 2002), «Έρευνα Δολοφονίας» (Infernal Affairs III, 2003) και «2046» (2004) του Γουόνγκ Καρ-Γουαϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

