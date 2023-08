«Opus»: Μια ταινία - αποχαιρετισμός για τον θρυλικό συνθέτη Ryuichi Sakamoto

Καθισμένος μπροστά σε ένα πιάνο, σε ένα άδειο στούντιο στο Τόκιο, ο παγκοσμίου φήμης μουσικός και συνθέτης Ριουίτσι Σακαμότο ταξιδεύει τον θεατή με τις νότες του. Είναι 6 μήνες πριν από το θάνατό του σε ηλικία 71 ετών από καρκίνο στον φάρυγγα.

Γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε ασπρόμαυρο φόντο, με τρεις κάμερες 4Κ, η ταινία «Opus» σε σκηνοθεσία του γιου του Νίο Σόρα (Neo Sora), είναι ένας βαθιά συγκινητικός αποχαιρετισμός του Ιάπωνα συνθέτη, καθώς καταγράφει τις τελευταίες του εμφάνισες πριν φύγει από την ζωή στις 28 Μαρτίου.

‘Opus’ Teaserhttps://t.co/IxSZE5PVih



"The film, which will world premiere at the Venice Film Festival on September 5, features Sakamoto and his piano alone on a stage, performing twenty of his compositions."#ryuichisakamoto#skmtnews#坂本龍一#skmt_OPUS