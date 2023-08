«The Killer»: Δείτε το trailer για το θρίλερ του David Fincher στο Netflix Cinema 10:37, 30.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

69

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο γαλλικό graphic novel των Αλέξις Νολέντ και Λουκ Τζακαμόν